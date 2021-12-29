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Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar - Son Dakika

Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar

29.12.2021 14:09
Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi satın alması bölge halkının tepkisini çekiyor. Zuckerberg'in adayı kolonileştirmeye çalıştığını iddia eden halk, teknoloji devinin durdurulması için imza topluyor.

Yeni adıyla Meta, eski ismiyle Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Hawaii'de toprak almasıyla gündemden düşmüyor. Zuckerbeg, geçtiğimiz günlerde bir arazi daha satın alarak topraklarını biraz daha genişletti.

BÖLGEDE YILLAR ÖNCE BİR FELAKET YAŞANMIŞTI

Zuckerberg'in adada 110 dönümlük balta girmemiş alanı var. Eşinin sahip oldukları ve diğerleriyle bu alan 1400 dönüme çıkıyor. Dış basında yer alan haberlere göre arazide 2006 yılında 7 kişinin hayatına mal olan baraj felaketinin yaşandığı bölge de bulunuyor.

Zuckerberg'in bölgeden sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar

ADAYA DUVAR ÖRDÜRMÜŞTÜ

Zuckerberg'in bu eylemi bölgede protestolara nedeni oluyor. Bölge halkı, Zuckerberg'in adayı 'sömürgeleştirmeye' çalıştığını iddia ediyor. Zuckerberg, önceki yıllarda bölge halkı ve turistlerin oldukça sevdiği bir yer olan Pila'a plajına da 'kişisel mahremiyet' gerekçesiyle 707 metrelik bir duvar inşa etmişti.

Zuckerberg'in bölgeden sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bu ve bunun gibi eylemler nedeniyle Zuckerberg ve eşi 'istenmeyen kişiler' olarak ilan edildi. Halk, "Mark Zuckerberg'in Kauai'yi Kolonileştirmesini Durdur" isimli bir imza kampanyası başlattı.

Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar
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Mark Zuckerberg, Facebook, Hawaii, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar - Son Dakika
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