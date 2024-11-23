Zürafalar İçin Koruma Çağrısı: ABD'Den Küresel İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
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Zürafalar İçin Koruma Çağrısı: ABD'Den Küresel İş Birliği Vurgusu

Zürafalar İçin Koruma Çağrısı: ABD\'Den Küresel İş Birliği Vurgusu

ABD Balık ve Vahşi Yaşam Enstitüsü, zürafaların nesli tehlikede olduğu için koruma altına alınmasını talep etti. Açıklamada, Afrika'daki zürafa popülasyonlarındaki azalma ve çevresel tehditler de vurgulandı.

23.11.2024 11:15  Güncelleme: 11:16
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ABD Balık ve Vahşi Yaşam Enstitüsü (USFWS), zürafaların 'Nesli Tehlike Altındaki Türler Sözleşmesi' (Endangered Species Act) kapsamında kanunla koruma altına alınması için çağrıda bulundu.

USFWS'den yapılan açıklamada, zürafaların nesillerinin tehlike altında olduğu belirtilerek ilk kez koruma çağrısında bulunulduğu ifade edildi. Açıklamada yapılan çağrının, Afrika'daki zürafa popülasyonlarının büyük oranda azalması ve türün doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi, yasa dışı avlanma, hastalıklar ve iklim değişikliği gibi tehditler sebebiyle yapıldığı belirtildi.

Bilim insanları, son 30 yılda zürafa popülasyonlarının yüzde 40 oranında azaldığını belirtiyor. Koruma önerisi, kamuoyunun 60 günlük bir değerlendirme sürecine katılmasını içeriyor. ABD'de bu süreçte bilimsel veriler toplanacak ve türün korunmasına yönelik daha somut adımlar atılacak.

Açıklamada bu çağrının, zürafaların yaşam alanlarının korunmasından yasa dışı ticaretin önlenmesine kadar birçok alanda uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çektiği vurgulandı. USFWS, bu süreci kamuoyu, bilim insanları ve çevre kuruluşlarının katkılarıyla yürütmeyi planladığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Hayvan Hakları, Afrika, Sağlık, Hukuk, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

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