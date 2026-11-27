İsviçre'nin Zürih kantonunda, buzlu yolda 37 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlar arasında bir tanker de bulunuyordu.

23 OTOMOBİL, 6 MİNİBÜS, 8 KAMYON

İHA'nın aktardığına göre Zürih Kanton Polisi, kazanın yerel saatle 05.45'te Kemptthal bölgesindeki Hammermühle Viyadüğü'nde, St. Gallen yönünde meydana geldiğini açıkladı. Kazaya 23 otomobil, 6 minibüs ve 8 kamyon karıştı.

İsviçre gazetesi NZZ'nin kanton polisine dayandırdığı habere göre, kazaya karışan araçlar arasında bir tanker de vardı. Ekipler, tankeri kaldırırken otoyolda yangına karşı önlem aldı.

BİR SÜRÜCÜ ARACINDA SIKIŞTI

Polis, yaralılardan 6'sının hafif yaralandığını bildirdi. NZZ'ye göre diğer 4 yaralının durumu orta derecede. Yaralılardan biri, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücüler Kemptthal dinlenme tesislerine götürüldü ve ifadeleri burada alındı.

OTOYOL AKŞAMA KADAR KAPALI

Kazanın nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor. Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, bölgede zorlu kış şartlarının etkili olduğuna dikkati çekti.

NZZ'nin aktardığına göre otoyolun Winterthur ile Effretikon arasındaki bölümü St. Gallen yönünde trafiğe tamamen kapatıldı. Polis, araçların büyük bölümünün çekiciyle kaldırılması gerektiğini ve yolun akşam saatlerine kadar kapalı kalmasının beklendiğini açıkladı. Polis ayrıca sürücülerden bölgeden uzak durmalarını istedi.

BAVYERA'DA 400'DEN FAZLA KAZA

Kar ve buzlanma komşu Almanya'da da etkili oldu. Bavyera Emniyet Müdürlüğü, yoğun kar yağışının etkili olduğu perşembe günü eyalette 400'den fazla trafik kazası yaşandığını bildirdi. Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) de hafta sonu, özellikle sabah saatlerinde yollarda yoğun buzlanma beklendiği uyarısında bulundu.