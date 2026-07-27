Zeytin Sektörü İçin Finansman Önerileri - Son Dakika
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Zeytin Sektörü İçin Finansman Önerileri

Zeytin Sektörü İçin Finansman Önerileri
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Ege Zeytin İhracatçıları, zeytin sektörünün finansman ihtiyacını ve döviz dönüşüm desteğini ele aldı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı M. Emre Uygun toplantıda yaptığı konuşmada,  sektörün finansman ihtiyacının özellikle ham madde alım döneminde yoğunlaştığını söyledi. iUygun, “Zeytin ve zeytinyağı sektörümüz ithal girdiye bağımlı olmadan, yüzde 100 yerli kaynaklarla üretim ve ihracat gerçekleştiriyor. Eylül-ocak döneminde ham madde alımlarımız yoğunlaşıyor ve üreticilerimize peşin, Türk lirası üzerinden ödeme yapıyoruz. Bu nedenle finansman imkânlarının sektörümüzün dönemsel yapısını ve üretim takvimini dikkate alacak şekilde kurgulanması büyük önem taşıyor. Reeskont kredi limitlerinin ham madde alım dönemlerinde artırılması ve tahsis süreçlerinin hızlandırılması sektörümüzün rekabet gücüne önemli katkı sağlayacaktır.” dedi.

DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİNDE KADEMELİ MODEL ÖNERİSİ

Toplantıda, ihracat bedellerinin Türk lirasına dönüştürülmesini teşvik eden döviz dönüşüm desteği de ele alındı. 

Uygun, mevcut destek oranının yüzde 100 yerli girdiyle çalışan sektörler açısından yükseltilmesi gerektiğini belirterek, döviz dönüşüm desteğinin yüzde 7’ye çıkarılmasını talep etti.

Başkan Uygun, ihracat gelirinin daha yüksek bölümünü Türk lirasına çeviren firmaların daha güçlü biçimde desteklenmesi gerektiğine işaret ederek şöyle devam etti:

“Mevcut sistemde belirlenen asgari oranın üzerinde döviz bozduran firmalar için ilave bir teşvik oluşmuyor. İhracat bedelinin Türk lirasına dönüştürülen kısmı arttıkça destek oranının da kademeli biçimde yükseldiği bir modele geçilmesini öneriyoruz. Böyle bir uygulama, ihracatçıyı döviz gelirinin daha büyük bölümünü Türk lirasına çevirmeye teşvik ederken ülkemizin rezervlerine yüksek katkı sağlayan sektörleri de pozitif ayrıştıracaktır.”

TCMB Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Mert Angılı ise sektör bazında farklı destek oranlarının uygulanmasının kamu politikası açısından güçlükler taşıdığını, buna karşın katma değer ve verimliliği dikkate alan daha hakkaniyetli bir mekanizma üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

REESKONT KREDİLERİNİN GÜNCEL KOŞULLARI PAYLAŞILDI

Toplantıda TCMB’nin günlük reeskont kredi limitinin 5 milyar TL’ye yükseltildiği, firma başına günlük kullanım limitinin 60 milyon TL, KOBİ dışı firmalar için toplam üst limitin ise minimum 2,5 milyar TL olduğu bilgisi paylaşıldı. 

Reeskont kredilerinde uygulanan yüzde 19,32’lik faiz oranının mevcut piyasa koşullarında ihracatçılar açısından avantajlı bir finansman imkânı sunduğu belirtildi.

Türk lirası reeskont kredisi kullanan firmalara yönelik döviz alım kısıtlamasında esneklik sağlandığı, firmaların belirli mevzuat kriterleri dahilinde ciro ve aktif büyüklüklerine oranla döviz pozisyonu tutabildiği aktarıldı.

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Ege İhracatçı Birlikleri Zeytin Sektörü İçin Finansman Önerileri - Son Dakika

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