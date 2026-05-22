Hasan Kalyoncu Üniversitesi\'nde \'15. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi\' gerçekleştirildi

22.05.2026 12:10  Güncelleme: 12:11
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde 'Özel Eğitim ve Aile' temasıyla düzenlenen 15. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi'nde, 25 üniversiteden 329 katılımcı bildiri sundu. Kongrede aile-okul iş birliği, yapay zeka ve bağımsız yaşam gibi konular ele alındı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ev sahipliğinde "Özel Eğitim ve Aile" temasıyla, özel eğitimde aile kurumunun yeri, aile-okul iş birliği, özel durumlu bireylerin bağımsız yaşama hazırlanması ile alandaki güncel yaklaşımların ele alındığı 15. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi.

HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Özel Eğitim Öğrenci Topluluğu ve Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü iş birliğiyle HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunun ardından Özel Eğitim Topluluğu öğrencilerinin İstiklal Marşı'nı işaret diliyle seslendirmesiyle başladı.

25 farklı üniversiteden gelen 329 katılımcının bildirileri önem taşımakta

Programın açılışında konuşan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bizler, eğitimi yalnızca bilgi aktarmak olarak görmüyoruz. Eğitimi; topluma katkı sunan, insan hayatına değer katan ve daha kapsayıcı bir gelecek inşa eden bir sorumluluk alanı olarak değerlendiriyoruz. Özel eğitim de bu sorumluluğun en hassas ve en anlamlı alanlarından biridir. Kongremizin; aile, okul iş birliği, bağımsız yaşam, mahremiyet eğitimi, yapay zeka, öğretmen deneyimleri ve özel eğitimde yeni yaklaşımlar gibi önemli başlıkları ele alacak olması bizler için ayrıca değerlidir. Türkiye'nin dört bir yanındaki 25 farklı üniversiteden gelen 329 katılımcının bildirileriyle bu bilim şölenine ortak olması, genç araştırmacılarımızın akademik gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zehra Ünal, "Hocalarımızın desteğiyle oluşturduğumuz bilim kurulunda erken tanıyı öncelikli hale getirdik. Köy ve mahallelerimizi ziyaret ederek özel durumlu bireylere ve ailelerine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latife Özaydın, Eğitim Fakültesi'nin 2012-2013 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul ettiğini belirterek, fakültenin bugün beş farklı programdan 2088 mezun verdiğini ve eğitim alanına nitelikli öğretmenler kazandırdığını ifade etti.

Özel Eğitimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Acar da, "Öğrenci kongreleri, özel eğitim bölümü öğrencilerinin bilimsel araştırmalarını paylaşmaları ve akademik hayata ilk adımlarını atmaları açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Özel Eğitim Konfederasyonu Genel Başkanı Sabahattin Yıldız, özel eğitimcilerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bel kemiği olduğunu özel durumlu çocuklara ve ailelerine ışık tutan bu mesleğin çok kıymetli olduğunu belirtti.

HKÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü ve Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Erden ise "Özel eğitimin gelişmesi; akademisyenlerin, sahadaki uzmanların ve ailelerin ortak emeğiyle mümkün oluyor" şeklinde konuştu.

Engelsiz yaşam merkezi öğrencilerinden anlamlı gösteri

Programda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri de sahnelendi. Şarkı söyleyen ve dans performansları sergileyen öğrenciler, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Öğrencilerin sahne performansı, salondan büyük alkış aldı.

İki gün süren kongrede "Özel Eğitimde Aile: Yeri ve Önemi", "Aile Sohbetleri", "Özel Eğitimde Aile Okul İş Birliği", "Özel Eğitimde Yapay Zeka", "Öğretmen Paneli" ve "Bağımsız Yaşama Hazırlanmak" gibi başlıklarda panel, seminer ve bildiri oturumları gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

