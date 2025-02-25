17 Ülkeden Bilim İnsanları Maarif Bilim Fuarı\'nda Buluştu

Eğitim

17 farklı ülkeden gelen bilim insanları, öğrenciler ve yenilikçi projelerle yarışan ekipler, fuar boyunca bilim ve teknoloji alanındaki en yeni gelişmeleri sergileme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında, toplamda 40'tan fazla proje dört ana kategoride yarıştı: Yapay Zeka, Yenilenebilir Enerji ve Tarım, Robotik ve Engelsiz Yaşam.

Yarışmalar sonucunda, Yenilenebilir Enerji ve Tarım kategorisinde Gine büyük fuar ödülünü kazanırken, Yapay Zeka kategorisinde Arnavutluk, Elektronik-Robotik kategorisinde Mali ve Engelsiz Yaşam kategorisinde ise Tunus birincilik elde etti. Projelerin değerlendirilmesinde bilimsel yenilik, uygulanabilirlik ve toplumsal fayda gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

Bilim Fuarı'nın ödül töreni, Gabon Milli Eğitim Bakanı Camélia Ntoutoume-Leclercq ve İletişim Bakanı Laurence Ndong'nın da katılımıyla gerçekleştirildi. Törene ayrıca, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cangir ve Türkiye Cumhuriyeti Librevil Büyükelçisi Can İncesu da katılarak konuşmalar yaptılar. Konuşmalarında, bilimin ve eğitimin toplumların kalkınmasındaki önemine vurgu yaparak, ülkeler arası bilimsel iş birliğinin güçlenmesi gerektiğini belirttiler.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bilim Fuarı, katılımcılara yenilikçi projelerini sergileme imkânı sunarken, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin paylaşılması açısından da önemli bir platform oldu. Fuarın, önümüzdeki yıllarda daha fazla katılımcıyla genişletilmesi ve uluslararası bilim dünyasında daha fazla ses getirmesi hedefleniyor.