17 Ülkeden Bilim İnsanları Maarif Bilim Fuarı'nda Buluştu - Son Dakika
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Eğitim

17 Ülkeden Bilim İnsanları Maarif Bilim Fuarı'nda Buluştu

17 Ülkeden Bilim İnsanları Maarif Bilim Fuarı\'nda Buluştu

Türkiye Maarif Vakfı Gabon Uluslararası Maarif Okulları tarafından düzenlenen 4. Maarif Bilim Fuarı, 17 farklı ülkeden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Fuarda, Yapay Zeka, Yenilenebilir Enerji ve Tarım, Robotik ve Engelsiz Yaşam olmak üzere dört ana kategoride yarışıldı. Etkinlik, bilim ve teknoloji alanındaki en yeni gelişmelerin sergilendiği bir platform oldu.

25.02.2025 17:51
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17 farklı ülkeden gelen bilim insanları, öğrenciler ve yenilikçi projelerle yarışan ekipler, fuar boyunca bilim ve teknoloji alanındaki en yeni gelişmeleri sergileme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında, toplamda 40'tan fazla proje dört ana kategoride yarıştı: Yapay Zeka, Yenilenebilir Enerji ve Tarım, Robotik ve Engelsiz Yaşam.

17 Ülkeden Bilim İnsanları Maarif Bilim Fuarı'nda Buluştu

Yarışmalar sonucunda, Yenilenebilir Enerji ve Tarım kategorisinde Gine büyük fuar ödülünü kazanırken, Yapay Zeka kategorisinde Arnavutluk, Elektronik-Robotik kategorisinde Mali ve Engelsiz Yaşam kategorisinde ise Tunus birincilik elde etti. Projelerin değerlendirilmesinde bilimsel yenilik, uygulanabilirlik ve toplumsal fayda gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

17 Ülkeden Bilim İnsanları Maarif Bilim Fuarı'nda Buluştu

Bilim Fuarı'nın ödül töreni, Gabon Milli Eğitim Bakanı Camélia Ntoutoume-Leclercq ve İletişim Bakanı Laurence Ndong'nın da katılımıyla gerçekleştirildi. Törene ayrıca, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cangir ve Türkiye Cumhuriyeti Librevil Büyükelçisi Can İncesu da katılarak konuşmalar yaptılar. Konuşmalarında, bilimin ve eğitimin toplumların kalkınmasındaki önemine vurgu yaparak, ülkeler arası bilimsel iş birliğinin güçlenmesi gerektiğini belirttiler.

17 Ülkeden Bilim İnsanları Maarif Bilim Fuarı'nda Buluştu

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bilim Fuarı, katılımcılara yenilikçi projelerini sergileme imkânı sunarken, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin paylaşılması açısından da önemli bir platform oldu. Fuarın, önümüzdeki yıllarda daha fazla katılımcıyla genişletilmesi ve uluslararası bilim dünyasında daha fazla ses getirmesi hedefleniyor.

17 Ülkeden Bilim İnsanları Maarif Bilim Fuarı'nda Buluştu

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Son Dakika Eğitim 17 Ülkeden Bilim İnsanları Maarif Bilim Fuarı'nda Buluştu - Son Dakika

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