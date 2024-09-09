2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı

Eğitim

2024-2025 Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Beyoğlu bölgesinde okuyan öğrenci ve öğretmenler katıldı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan törende daha sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Tören sonrası Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.