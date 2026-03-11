2025 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2025 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları Açıklandı

11.03.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, 144 boş pozisyona ek öğretmen ataması yaptı, sonuçlar e-Devlet üzerinden erişilebilir.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, '2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Ataması' kapsamında gerçekleştirilen yerleştirmelerin ardından boş kalan pozisyonlara yönelik ek atama sonuçları açıklandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre; 5 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atamalar, 24 Kasım 2025'te gerçekleştirilmişti. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlamıştı. 'Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu' kapsamında yapılan atama sonrasında boş kalan pozisyonlara, bu atama döneminde başvurusu onaylanan adaylardan puan üstünlüğü esas alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Adaylar, atama sonuçlarına 'pbs.meb.gov.tr/sonuc' adresinden kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak erişebilecek.

Kaynak: DHA

Sözleşmeli öğretmen, E-Devlet, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 2025 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 17:00:35. #.0.5#
SON DAKİKA: 2025 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.