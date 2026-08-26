2026 MEB AGS Puan Hesaplamasında Güncelleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 MEB AGS Puan Hesaplamasında Güncelleme

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, 2026-MEB-AGS puanları için güncellemeler yapacak, sonuçlar bugün açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) puanlarının hesaplanmasına ilişkin güncelleme yapılacağını duyurdu.

ÖSYM, 2026-MEB-AGS puanlarının hesaplanmasında 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak gerekli güncellemenin yapılacağını bildirdi. Sonuç açıklama belgelerinin ise gün içerisinde ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacağı belirtildi.

ÖSYM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir. Adayların AGS Testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır."

Kaynak: İHA

Eğitim, ÖSYM, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 2026 MEB AGS Puan Hesaplamasında Güncelleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp... Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

13:33
Yabancı kuralı değişti İşte yeni düzenleme
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
13:18
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
13:14
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 13:43:32. #7.12#
SON DAKİKA: 2026 MEB AGS Puan Hesaplamasında Güncelleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement