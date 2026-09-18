296 yıllık vakfın hayır şartı Sivas\'ta köy okullarında yaşatılıyor

Sivas'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 296 yıl önce kurulan Mustafa Efendi bin Ahmed Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartı geleneği günümüzde devam ettiriliyor.

Hicri 1142 (Miladi 1730) yılında İstanbul'da kurulan Mustafa Efendi Bin Ahmed Vakfı'nın "talebeye giysi ve kırtasiye yardımı yapılması" hayır şartı, aradan geçen yaklaşık üç asra rağmen yaşatılmaya devam ediyor. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde vakfın hayır şartı gereği, Sivas merkeze bağlı köy okullarında eğitim gören öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı ve köy okullarına ihtiyaç duyulan eğitim materyalleri kazandırıldı.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırlanan kırtasiye malzemeleri, müdürlüğümüz tarafından temin edilerek öğrencilere ulaştırıldı. 1730 yılında bir hayır niyetiyle vakfedilen şartların bugün de yerine getirilmesiyle, vakıf medeniyetimizin yüzyılları aşan dayanışma ve paylaşma geleneği yeni nesillerle buluşmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, ecdadımızın bizlere emaneti olan vakıf hayır şartlarını yerine getirmeye ve vakıf kültürünü geleceğe taşımaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.