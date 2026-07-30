33 Hafız İçin İcazet Merasimi - Son Dakika
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33 Hafız İçin İcazet Merasimi

33 Hafız İçin İcazet Merasimi
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Gülsüm Hanım İhya Kız Kur'an Kursu'nda 33 hafız için icazet merasimi düzenlendi, ödüller verildi.

İhya İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Gülsüm Hanım İhya Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 33 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

İhya Vakfı'nın 30. kuruluş yılı dolayısıyla merhume Yaşar Gürdal anısına gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından hafızlık eğitimini tamamlayan 33 öğrenci sahneye davet edilerek taçları takıldı, icazet belgeleri ve çeşitli ödüller takdim edildi. Hafızlık eğitimine yeni başlayan 25 öğrenciye ise ilk Kur'an-ı Kerim'leri hediye edildi.

Programda konuşan İhya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Yıldırım, 33 hafızın icazet sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Kur'an'ın nurunun gelecek nesillere aktarılmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ise Kur'an-ı Kerim'in özgürce öğrenilip yaşanabildiği günlerin büyük bir nimet olduğunu ifade ederek, yetişen her hafızın geleceğe bırakılan en kıymetli emanetlerden biri olduğunu söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da sivil toplum kuruluşlarının emek ve fedakarlık gerektiren çalışmalarıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, hafızlık eğitiminden insani yardımlara kadar birçok alanda gönüllülerin önemli hizmetler yürüttüğünü dile getirdi.

Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu ise hafızlığın yalnızca Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten ibaret olmadığını, asıl hedefin Kur'an'ı anlayan, yaşayan ve hayatına rehber edinen nesiller yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, hafızların yetişmesinde öğrencilerin yanı sıra aileleri ve hocalarının da büyük emek verdiğini belirterek, hafızlık hizmetinin devlet, millet, aileler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin ortak katkısıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

Vali Gül, hafızlık eğitimini tamamlayan 33 öğrenciyle birlikte hocaları ile anne ve babalarının da umreye gönderileceğini müjdeledi.

Dua ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren programda, Kur'an-ı Kerim'i gönüllerine nakşeden hafızlar ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, İhya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Yıldırım, vakıf yöneticileri, eğitimciler, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 33 Hafız İçin İcazet Merasimi - Son Dakika

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