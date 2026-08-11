4 Yaşındaki Öğrenci İçin Başsağlığı

Mihalıççık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beylikova ilçesinde girdiği havuzda hayatını kaybeden 4 yaşındaki anaokulu öğrencisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beylikova ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, 4 yaşındaki Elif Nur Akbaş girdiği havuzda boğularak hayatını kaybetmişti. Minik kız için öğrenim gördüğü Mihalıççık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tarafından yayımlanan taziye mesajında, "İlçemiz Atatürk Anaokulu öğrencisi Elif Nur Akbaş, Beylikova ilçesinde bulunan havuzda boğulma hadisesi nedeniyle vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.