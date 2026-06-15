71 Yaşında Mezuniyet Sevinci - Son Dakika
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71 Yaşında Mezuniyet Sevinci

71 Yaşında Mezuniyet Sevinci
15.06.2026 09:03
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Veysel Gider, 71 yaşında Bayburt Üniversitesi'nden mezun olarak hayat boyu öğrenmeye örnek oldu.

71 yaşında oğlu Mürsel Yusuf Gider ile birlikte üniversite sıralarına oturarak gençlere örnek olan araştırmacı yazar Veysel Gider, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü'nden 75 yaşında mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Bayburt tarihi üzerine yaptığı araştırmalar ve kaleme aldığı çalışmalarla tanınan Gider, 2022 yılında Tarih Bölümü'nü kazanmıştı. Aradan geçen 4 yılın ardından üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan Gider, düzenlenen mezuniyet töreninde cübbe giyerek, diplomasını aldı.

İleri yaşına rağmen eğitim hayalinden vazgeçmeyen Gider, üniversite öğrenimi boyunca derslerini aksatmadan sürdürürken, araştırma ve yazı çalışmalarına da devam etti. Tarih alanındaki ilgisini akademik eğitimle destekleyen Gider, öğrenim sürecinde 'Tarih Yazımında Kısa Bir Yöntem' isimli kitap da yazdı.

Gençlerle aynı sıraları paylaşan Gider, hem akademik bilgi birikimini artırdı hem de Bayburt tarihi üzerine yaptığı çalışmalarını sürdürdü. 71 yaşında üniversiteye başlamasıyla hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çeken Gider, azmiyle çevresindekilerin de takdirini topladı.

Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende Gider'in mezuniyet sevincine ailesi, yakınları ve arkadaşları da ortak oldu.

"4 yıl önce verdiğim sözü tuttum"

Üniversiteye başlama sürecini anlatan Gider, 4 yıl önce gazeteci olması dolayısıyla akademisyenlerin kendisinden tarih konulu bir konferans vermesini istediğini belirterek, "Bu okulda öğrencilere bir konferans verdim. Konferansın bitiminde bütün öğrenci arkadaşlar 'hocam' diye bana hitap etmeye başlayınca, arkadaşlar ben lise mezunuyum, siz üniversitede okuyorsunuz. Ben hocanız değilim, siz benim hocamsınız ama size bir söz vereyim, sınava gireceğim, Tarih Bölümü'ne geleceğim, o zaman ne derseniz deyin dedim. Sözümde durdum, sınava girdim. İlk tercihim tarih, ikinci tercihim Türk Dili ve Edebiyatı oldu. Birinci sıradaki Tarih Bölümü'nü kazandım, kaydoldum. 4 yıl önce verdiğim sözü tuttum, okula başladım şimdi de mezun oluyorum" şeklinde konuştu.

Sınıf arkadaşlarıyla güzel bir üniversite dönemi geçirdiğini ifade eden Gider, "İlk yıl bölümde 64 öğrenci arkadaşımız vardı. Şu anda yanılmıyorsam 22-24 arkadaşla mezun olduk. Tabii arkadaşlarım hep gençti. Ben 75 yaşındayım. Onlarla birlikte olunca ben de kendimi onların yaşında hissetmeye başladım. Arkadaşlığımız güzel bir düzeyde sürdü. Bundan sonra da nereye giderlerse gitsinler bu birlikteliğimizin süreceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Kendisini sınıfça sever, sayarız"

Gider'in sınıf arkadaşı Ali Albayrak ise 'babacan' diye bahsettiği Gider ile aynı sıraları paylaştığını belirterek, "Veysel amcayla aynı sırada okuduk, aynı derslere girdik. Sınavlarda beraberdik. Kendisi çok babacan, güzel bir insandır. Tez döneminde de bizlere yardımı dokunmuştur. Kendisini sınıfça sever, sayarız. İnşallah bundan sonra da yolu hep açık olur" dedi.

Eşinden hep destek tam destek

Veysel Gider'in eşi Nagihan Gider de 4 yıl boyunca eşine destek olduğunu söyledi. İlkokul çocuğunu okula gönderircesine her gün kendisine kahvaltı hazırladığını, eşini okula ütülü kıyafetlerle gönderdiğini aktaran Nagihan Gider, "İlkokul çocuğu okula nasıl gönderilirse 4 yıl eşimi okula o şekilde gönderdim. Okuldan gelirdi, yemeğini hazırlardım, yedirip tekrar okula gönderirdim. Kıyafetlerini ütüler, okula yolcu ederdim. Öğle yemeğine gelirdi, iyi keyfin var, benden keyiflisin derdim. Eşim de 'Bir daha olsa yine okurum' derdi" ifadelerini kullandı.

Eşine mezuniyet hediyesi olarak saat aldığını belirten Nagihan Gider, "Mezuniyetinde de onu yalnız bırakmadım. Geldim, bekledim. Mutlu ettik, gidiyoruz" diye konuştu. Eşinin öğretmen olması şartıyla anlaşma yaptığını, öğretmen olamazsa saati geri alacağını şakayla ifade eden Nagihan Gider, eşinin mutlu gününe torunları ve çocuklarıyla geldi. Eşini tebrik ederek, başarılar dileyen Gider, "Hasta halimle 4 sene eşime destek oldum. Bundan sonra da ne olur Allah bilir" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt Üniversitesi, Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 71 Yaşında Mezuniyet Sevinci - Son Dakika

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