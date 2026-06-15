Milli Takım için umutlar bitmedi! İşte gruptan çıkmanın yolu - Son Dakika
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Milli Takım için umutlar bitmedi! İşte gruptan çıkmanın yolu

15.06.2026 10:19
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Avustralya yenilgisine rağmen A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı sürüyor. Yeni format sayesinde tek galibiyetle bile son 32 turuna yükselme ihtimali bulunan Türkiye için Paraguay maçı büyük önem taşıyor. İşte detaylar...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan 48 takımlı sistem, gruptan çıkma ihtimallerini önemli ölçüde artırdı. 12 gruptan oluşan organizasyonda grup liderleri ve ikinci sıradaki takımların yanı sıra, gruplarını üçüncü sırada tamamlayan 12 takım arasından en iyi 8'i de son 32 turuna yükseliyor. Bu durum, ilk maçını kaybeden takımlar için umutların erken tükenmemesini sağlıyor.

<a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a> için umutlar bitmedi! İşte gruptan çıkmanın yolu

3 PUANLA BİLE TUR MÜMKÜN

Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Takım'ın gruptan çıkma şansı halen devam ediyor. Ay-yıldızlıların kalan Paraguay ve ABD maçlarından birini kazanması halinde grubu 3 puanla tamamlayıp en iyi üçüncüler arasına girme ihtimali bulunuyor. Ancak bu senaryoda yalnızca puan değil, averaj da belirleyici olacak.

Milli Takım için umutlar bitmedi! İşte gruptan çıkmanın yolu

AVERAJ HESABI BAŞLADI

Türkiye'nin Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi nedeniyle turnuvaya -2 averajla başlaması işleri zorlaştırdı. En iyi üçüncüler sıralamasında puan eşitliği yaşanması halinde averaj kriteri devreye gireceği için kalan maçlarda alınacak skorlar büyük önem taşıyor. Bu nedenle Milliler için yalnızca galibiyet değil, farklı skorlar da kritik hale geldi.

PARAGUAY MAÇI KRİTİK EŞİK

İlk maçında ABD'ye 4-1 mağlup olan Paraguay karşısındaki mücadele, Türkiye adına adeta final niteliği taşıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmadan galibiyet çıkararak hem ilk puanlarını almak hem de averaj dezavantajını azaltmak istiyor.

Milli Takım için umutlar bitmedi! İşte gruptan çıkmanın yolu

KADER KALAN MAÇLARDA BELİRLENECEK

D Grubu'nda ilk hafta sonunda ABD liderlik koltuğuna otururken, Avustralya önemli bir avantaj elde etti. Türkiye ise Paraguay ve ABD karşılaşmalarında alacağı sonuçlarla Dünya Kupası'ndaki geleceğini belirleyecek.

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Son Dakika Dünya Kupası Milli Takım için umutlar bitmedi! İşte gruptan çıkmanın yolu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Filinta Filinta:
    İnce ince hesaplar yapmayın. Çıkın adam gibi futbolunuzu oynayın ve rakibinizi yenin. Milyon dolarlar ödeniyor size, Bu milleti üzmeyin. Aldığınız paraların hakkını verin. O kadar. 0 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    bigünde su hesapları yapmadan gitsek 0 0 Yanıtla
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