Adana sıcağında öğrencilere buz gibi karne hediyesi

Sıcaklığın 40 dereceye yükseldiği Adana'nın Feke ilçesinde karne alan öğrenciler Bakır Dağından getirilen kar ile serinledi.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, karne hediyesi olarak Toros Dağları'nın zirvesinden kar getirerek Karacaoğlan İlköğretim Okulu öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu. Bakır Dağ'ından yaklaşık 2 bin rakımlı bölgesinden pikaplara yüklenen karlar okullara taşındı. Karne günü okul bahçesine getirilen karı gören öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, haziran sıcağında karla buluşmanın keyfini çıkardı. 40 derece sıcakta ilçedeki iki farklı okul ile pazar yerinde dağıtılan kar, öğrenciler ve veliler tarafından ilgiyle karşılandı. Yaz günü çocukları kar topu oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, öğrencilerin yaz tatiline güzel bir anıyla girmelerini istediklerini belirterek, "Adana sıcağında öğrencilerimize serinletecek bir karne hediyesi olsun istedik. Bakır Dağları'ndan getirdiğimiz karlarla öğrencilerimiz yaza serin girsin istedik. Karacaoğlan İlköğretim Okulu öğrencilerimizle burada bir karne şenliği yapalım istedik. Bu yıl Feke olarak yağmur, çamur zor günler geçirdik. Yazın da sıcaklarla mücadele ediyoruz. Çocuklarımıza böyle güzel bir hediye vermek istedik" dedi.

Öğrenciler ise kar sürprizinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek kar topu oynadı.

Hıdıruşağı Mahallesi Muhtarı Adalet Özata'da öğrenciler için kar getirdiklerini belirterek, çocukların büyük bir sevinç yaşadığını söyledi. - ADANA