Adana\'da kırtasiye denetimi başladı, fiyat etiketi ve güvenlik şartları incelendi

Adana'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kırtasiyelerde denetim gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen talimatlar doğrultusunda ülke genelinde eş zamanlı piyasa gözetimi ve denetimi Adana'da da gerçekleştirildi. Kent genelindeki kırtasiye ve okul malzemesi satışı gerçekleştiren işletmelerde yapılan denetimlerde ürünlerin etiket ve fiyat bilgileri, mevzuata uygunluk durumları ile tüketici sağlığı ve güvenliği açısından taşıması gereken şartlar incelendi. Özellikle çocukların doğrudan temas ettiği okul malzemelerinde standartlara uyulup uyulmadığı ekipler tarafından kontrol edildi.

"Fiyat etiketi, kasa uyumu ve haksız fiyat artışı denetleniyor"

Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte velilerin ve öğrencilerin alışverişlerini daha güvenli gerçekleştirmesi için sahada olduklarını belirten Adana Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, "Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte biz velilerimizin ve öğrencilerimizin daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda kırtasiye ve okul ürünlerinin alışverişini gerçekleştirmeleri için Ticaret Bakanlığı olarak sahadayız. Biz bu anlamda arkadaşlarımızın yapmış olduğu denetimlerde öncelikle satışa sunulan ürünlerde fiyat etiketi var mı bunlara bakıyor. Eğer fiyat etiketi varsa kasa ile arasında bir uyumsuzluk söz konusu mu? Bunların denetimini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yaptığımız ürünlerde satışa sunulan ürünlerde herhangi bir haksız fiyat artışı ve fahiş fiyat uygulaması varsa bununla ilgili kapsamlı bir denetim yapıyoruz" dedi.

"Mevzuata aykırı durumlarda idari yaptırım uygulanıyor"

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Haksız Fiyat Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen denetimlerin sadece okul açılış sürecinde değil, tüm eğitim dönemi boyunca planlı bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Gödelek, "Bu anlamda biz Adana Ticaret İl Müdürlüğü olarak sahadayız. Eğitim ve öğretim yılı boyunca da sahada olmaya devam edeceğiz. Eğer bir uyumsuzlukla, mevzuata aykırı bir durumla karşılaşırsak da biz idari yaptırım kararı uygulamaktayız" ifadelerini kullandı.