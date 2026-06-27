Adana'da Öğrenciler Karnelerine Kavuştu - Son Dakika
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Adana'da Öğrenciler Karnelerine Kavuştu

Adana\'da Öğrenciler Karnelerine Kavuştu
27.06.2026 11:47
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Sivil kıyafetle okulda karnelerini alamayan 35 öğrenci, ailelerin tepkisi üzerine karnelerini aldı.

Adana'nın Feke ilçesinde sivil kıyafetle okula geldikleri gerekçesiyle karnelerini alamadıkları iddia edilen 35 öğrenci, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ailelerle görüşmesinin ardından karnelerine kavuştu. İlk karnesini alamadığı için gözyaşı döken birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Öykü Gün'ün gözyaşı, karnesinin evine getirilmesiyle sevince dönüştü.

Gedikli Mahallesi'nde yaşayan ve mahalleye yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Süphandere İlk ve Ortaokulu'nda taşımalı eğitim gören 35 öğrencinin, karne günü sivil kıyafetle okula geldikleri gerekçesiyle karnelerini alamadığı iddia edilmişti. Ailelerin yaşanan duruma tepki göstermesinin ardından İhlas Haber Ajansı'nın gündeme taşıdığı olay sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul yönetimiyle görüşerek öğrencilerin karnelerinin evlerinde teslim edilmesini sağladı.

Birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Öykü Gün'ün ve ailesinin yaşadığı üzüntü, karnesinin evine getirilmesiyle mutluluğa dönüştü. Minik Öykü, öğretmeninin karnesinde yer alan görüşlerini büyük bir heyecanla okudu.

Öykü Gün'ün karnesinde öğretmeni tarafından, "Sorumluluklarını biliyorsun, derslerinde başarılısın. Arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar yaşadığın olabiliyor. Empati yeteneğini geliştirmeni tavsiye ederim. Tatilde bol bol eğlenmeni ve kitap okumanı dilerim" ifadeleri yer aldı. Minik Öykü, "Karnem geldi. Çok mutluyum" dedi.

"Çocuğum ilk karnesini unutmayacak bir şekilde aldı"

Minik Öykü'nün babası Seyfullah Gün, "Konuyu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne taşımamızın ardından okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenimiz evimize geldi ve kızımıza karnesi verildi. Diğer çocuklar da karnelerini almışlar" diye konuştu.

Okul yönetimine yaşanan sürecin neden bu noktaya geldiğini sorduklarını ifade eden Gün, "Bize okul idaresinin aldığı karar olduğunu söylediler. Biz de kendilerine şunu belirttik; bir yıl boyunca çocuklarımız okula düzenli ve disiplinli bir şekilde gidip gelirken, Türkiye'nin birçok okulunda öğrenciler sivil kıyafetle karne alırken, bir çocuğa karne verme noktasında sadece Feke Süphandere İlkokulu'nda mı böyle bir sorun yaşandı? Buna açıkçası ikna edici bir cevap alamadık. Karnelerimizi verip ayrıldılar" diye konuştu.

Öykü'nün annesi Nur Gün ise kızının ilk karnesini alamamasının kendisini üzdüğünü belirterek, "Kızım 7 yaşında ve birinci sınıfa gidiyor. Karne önemli değil ama ilk karnesini alamaması ve bunu hayatı boyunca unutmayacak olması üzücü. Benim çocuğum üzüldü, başka çocuklar üzülmesin. Velilerle görüştük, onlar da karnelerini aldıklarını söylediler" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Eğitim, Adana, Son Dakika

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