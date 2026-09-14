Adana'da turnikeli okul girişi velilere anlık bildirim gönderiyor - Son Dakika
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Adana'da turnikeli okul girişi velilere anlık bildirim gönderiyor

Adana\'da turnikeli okul girişi velilere anlık bildirim gönderiyor
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Adana'da Gazi Ortaokulu'nda güvenlik amacıyla kurulan turnike sistemiyle öğrenciler kartla okula giriş yapıyor. Sistem, giriş ve çıkış bilgisini velilere anlık bildirim olarak ileterek çocuklarının okula gelip gelmediğinden haberdar olmalarını sağlıyor.

Adana'da Gazi Ortaokulu'nda öğrenciler, okullarına güvenlik amacıyla uygulanan turnike sistemiyle giriş yapıyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Adana genelinde 524 bin 276 öğrenci ve 34 bin 652 öğretmen ders başı yaptı. Yeni eğitim döneminde okullarda öğrencilerin güvenliğine yönelik uygulamalar da dikkat çekerken, Seyhan ilçesinde bulunan Gazipaşa Ortaokulunda hayata geçirilen turnike sistemiyle öğrencilerin okula giriş ve çıkışları kontrol altına alınıyor.

Öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında kullandığı turnike sistemi, güvenlik amacıyla uygulanırken, sistem sayesinde öğrencilerin okula giriş yaptığı ve okuldan ayrıldığı bilgisi velilere bildirim olarak iletiliyor. Böylece veliler, çocuklarının okula giriş ve çıkış durumundan anlık olarak haberdar olabiliyor.

"Okullarda böyle bir güvenlik sisteminin olması çok önemli"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan velilerden Gurbet Yıldırım, okulun iyi bir okul olduğunu söyleyerek, "Kızımı nakil getirdim. En başından beri çok beğendik. Turnikelerin olması çok önemli bizim için. Ben çocuğum 5'inci sınıf. O da heyecanlı biz de heyecanlıyız. Öğrenciler kartla giriş yapıyorlar. İlk gün olduğu için velileri aldılar ancak bundan sonra velileri de almayacaklarını söylediler. Bence bu çok önemli. Bunun yaygınlaşması iyi olur. Son zamanlarda yaşadığımız olaylar malum. Okullarda böyle bir güvenlik sisteminin olması çok önemli" dedi.

"Eğer çocuk okula gelmezse veliye bununla ilgili bildirim gidiyor"

Oğlunun 5'inci sınıfa başladığını dile getiren Esin Meryem, "Gazi Ortaokulu köklü bir okul. Özellikle kartlı giriş sisteminin olması çok iyi olmuş. İçeriye velileri almayacaklarmış. Öğrenciler kartlı sistemle giriyor. Eğer çocuk okula gelmezse veliye bununla ilgili bildirim gidiyor. Okula giriş yapıldığında da giriş yapıldığına dair bildirim geliyor. Bütün okullarda aynı sistem yok ama olsaydı iyi olurdu. En azından velinin çocuğun okula gelip gelmediğinden haberi olur" ifadelerini kullandı.

"Aklımız geride kalmıyor"

Kararın çok iyi ve isabetli olduğunu aktaran veli Mehmet Dinçer de "Güzel bir uygulama. Çocuklarımız bizim kıymetlilerimiz ve değerlilerimizdir. Aklımız geride kalmıyor. İlk gün heyecanımız var. Çocuklar yeni bir eğitim yılına başlıyor. İnşallah Allah emeklerini boşa çıkarmaz. Güzel bir uygulama olmuş tebrik ederim. Tüm okullarda olması gereken bir uygulama bu" şeklinde konuştu.

Sevgi Sarı ise durumdan memnun olduklarını ifade ederek, çocuklarının okula giriş ve çıkış yaptıklarında kendilerine bilgi geldiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Eğitim, Adana, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Adana'da turnikeli okul girişi velilere anlık bildirim gönderiyor - Son Dakika

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