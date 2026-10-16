AFAD, 18 ilden 85 personeli Antalya'da ileri seviye ipli kurtarma eğitimine aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AFAD, 18 ilden 85 personeli Antalya'da ileri seviye ipli kurtarma eğitimine aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD, 18 ilden 85 personeli Antalya\'da ileri seviye ipli kurtarma eğitimine aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD'ın Antalya'da düzenlediği ileri seviye ipli kurtarma eğitimine 18 ilden 85 personel katıldı. Eğitimle ekiplerin zorlu arazi ve endüstriyel alanlardaki kurtarma operasyonlarına hazırlık düzeyinin artırılması ve personelin bu alanda uzmanlaşması hedefleniyor.

Antalya'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) ipli kurtarma eğitimi düzenlendi. 18 ilden 85 personelin katıldığı eğitimle, ekiplerin zorlu arazi ve endüstriyel alanlardaki kurtarma operasyonlarına hazırlık düzeyinin artırılması hedefleniyor.

Bütünleşik afet yönetimi sistemi kapsamında, afet ve acil durumlar öncesinde risk azaltma ve hazırlık çalışmalarına yönelik faaliyetlerini sürdüren AFAD, personelinin bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Antalya'da düzenlenen ipli kurtarma eğitimiyle personele uluslararası standartlarda uygulamalı eğitim veriliyor.

AFAD Başkanının talimatıyla 2025 yılında Ankara'daki Afet Uygulamalı Eğitim Merkezi'nde ipli kurtarma alanında temel ve geliştirme eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Antalya'da düzenlenen ileri seviye eğitimi de tamamlayarak bu alanda uzmanlaşacak.

Eğitim sürecinde personelin; endüstriyel tesislerde, yamaçlarda, kanyonlarda ve vadilerde meydana gelen mahsur kalma olaylarına hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmesi amaçlanıyor. Gelişen teknoloji ve kurtarma sistemlerindeki yeniliklerin de aktarıldığı eğitimlerle, ekiplerin operasyonel kabiliyetlerinin sürekli güncel tutulması hedefleniyor.

Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte AFAD personelinin arama ve kurtarma kabiliyetinin güçlendirilmesi, vatandaşlara ve Türkiye'yi turistik amaçlarla ziyaret eden misafirlere yönelik müdahale süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Acil DurumGüvenlikAntalyaGüncelEğitimAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz
Dünya bu skandalı konuşuyor Arap prensesin cezası belli oldu Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
12:28
İstanbul’da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
12:11
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:53
CHP’de 48 isim ihraç edildi İçlerinde partinin ağır topları da var
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 12:42:32. #.0.3#
SON DAKİKA: AFAD, 18 ilden 85 personeli Antalya'da ileri seviye ipli kurtarma eğitimine aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei