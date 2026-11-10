AFAD Kütahya, ambulans personelini afet ve yangın konusunda eğitti, tatbikat yapıldı - Son Dakika
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AFAD Kütahya, ambulans personelini afet ve yangın konusunda eğitti, tatbikat yapıldı

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AFAD Kütahya, ambulans personelini afet ve yangın konusunda eğitti, tatbikat yapıldı
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Kütahya İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeline AFAD Kütahya İl Müdürlüğünce afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde afet tedbirleri ile yangın nedenleri ve korunma yöntemleri anlatıldı, ardından yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Kütahya İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeline yönelik Afet Farkındalık ve Yangın Farkındalık eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerin ardından yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Kütahya İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeline, AFAD Kütahya İl Müdürlüğünce afetlere hazırlık ve yangın güvenliği konularında farkındalık kazandırmak amacıyla eğitim verildi.

Afet Farkındalık Eğitimi kapsamında; afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve afet sonrasında yapılması gereken planlamalar üç temel başlık altında detaylı şekilde anlatıldı.

Yangın Farkındalık Eğitimi'nde ise yangın çeşitleri, yangınların çıkış nedenleri, yangınları önleme ve yangından korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programının ardından personelin uygulamalı deneyim kazanması amacıyla yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Program sonunda emeği geçen uzman eğitmenlere, katılım ve katkılarından dolayı İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeline teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
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