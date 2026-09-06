Ağrı'da 158 okulun bakım ve onarımı tamamlandı, 48 okula doğalgaz dönüşümü yapıldı - Son Dakika
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Ağrı'da 158 okulun bakım ve onarımı tamamlandı, 48 okula doğalgaz dönüşümü yapıldı

Ağrı\'da 158 okulun bakım ve onarımı tamamlandı, 48 okula doğalgaz dönüşümü yapıldı
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Ağrı'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 158 okulun bakım, onarım, boya ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı, 48 okulun doğalgaz dönüşümü gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, uyum haftasında öğrencilerin pırıl pırıl okullarda karşılanacağını belirterek çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Ağrı'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 158 okulun bakım, onarım, boya ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı, 48 okulun doğalgaz dönüşümü gerçekleştirildi. Ağrı Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarla eğitim kurumları, uyum haftasında öğrencilerini karşılamaya hazır hale getirildi.

İl genelindeki okullarda yeni eğitim dönemine hazırlık kapsamında bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü. Sınıflar, ortak kullanım alanları ve okul çevrelerinde yapılan düzenlemelerle eğitim ortamları yenilendi. Boya ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının yanı sıra 48 okulun doğalgaz dönüşümü yapılarak okulların ısınma altyapıları da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Ağrı'daki okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması için ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Öğrencilerin eğitim göreceği ortamların temiz, düzenli ve güvenli hale getirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Çakan, "Bu pazartesi günü Uyum Haftası kapsamında okula başlayacak öğrencilerimizi pırıl pırıl okullarımızda ve sınıflarımızda karşılayacağız. İlimizde çocuklarımızın eğitim gördüğü her okulun yeni döneme eksiksiz hazırlanması için çalışmalarımızı sahada titizlikle yürüttük. 158 okulumuzun bakım, onarım, boya ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Bunun yanında 48 okulumuzun doğalgaz dönüşümünü gerçekleştirerek eğitim ortamlarımızın fiziki şartlarını güçlendirdik. Öğrencilerimizin huzurlu ve sağlıklı ortamlarda eğitim alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum."dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Eğitim, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ağrı'da 158 okulun bakım ve onarımı tamamlandı, 48 okula doğalgaz dönüşümü yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da 158 okulun bakım ve onarımı tamamlandı, 48 okula doğalgaz dönüşümü yapıldı - Son Dakika
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