Ağrı'da 409 okul bahçe görevlisi eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı - Son Dakika
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Ağrı'da 409 okul bahçe görevlisi eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı

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Ağrı\'da 409 okul bahçe görevlisi eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı
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Ağrı'da TYP kapsamında görevlendirilen 409 okul bahçe görevlisi, 5 günlük eğitimin ardından 2026-2027 eğitim-öğretim yılında göreve başladı. İl merkezinde 100, ilçelerde 309 personel okul giriş-çıkışları ve teneffüslerde bahçe güvenliğine destek veriyor.

Ağrı'da öğrencilerin güvenli ve huzurlu ortamda eğitim görmesi amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında il genelindeki okullarda 409 okul bahçe görevlisi görev yapıyor.

Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında görevlendirilen personel, öğrencilerin okula giriş ve çıkışları ile teneffüslerde okul bahçelerinde görev alıyor.

İl merkezinde 100, ilçelerde 309 olmak üzere toplam 409 personelin görev yaptığı kentte, okul bahçe görevlilerine öğrencilerin güvenliği, okul bahçelerindeki düzenin korunması, olası risklerin fark edilmesi ve gerekli durumlarda ilgili birimlere bildirilmesi konularında 5 günlük eğitim verildi.

Eğitimlerini tamamlayan görevliler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda görev yapmaya başladı.

Okul yönetimleri, bahçe görevlileri ve güvenlik birimleri arasında koordinasyonun sağlandığı çalışmalarda, okul ve çevrelerindeki güvenlik koşulları değerlendiriliyor. Güvenlik açısından daha fazla tedbir alınması gereken okullarda ise okul bahçe görevlileri ile güvenlik güçleri koordineli görev yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, okul güvenliğinin öğrencilerin eğitim hakkından öğretmenlerin çalışma ortamına kadar eğitim sürecinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

409 okul bahçe görevlisinin görev alanlarının okul güvenliğine destek sağlayacağını ifade eden Çakan, "Bizim için her okul, çocuklarımızın geleceğe hazırlandığı güvenli bir eğitim yuvasıdır. Öğrencilerimizin okula güven içinde gelmesi, derslerine huzur içinde devam etmesi ve gün sonunda ailelerine sağlıklı şekilde ulaşması en temel sorumluluklarımız arasındadır. Okul güvenliğini tek bir tedbirle sınırlı görmüyoruz. Okul yönetimleri, öğretmenler, veliler ve güvenlik birimleriyle işbirliği içinde hareket ediyoruz. TYP kapsamında görevlendirilen 409 okul bahçe görevlimizin eğitimlerini tamamlayarak sahada görev almaları, mevcut güvenlik tedbirlerine destek sağladı." dedi.

Okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların eğitim-öğretim yılı boyunca kurumlar arası koordinasyonla sürdürüleceğini belirten Çakan, "Okullarımızın kapısından bahçesine, çevresinden öğrencilerimizin giriş ve çıkışlarına kadar bütün süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Öğrencilerimizin huzuru, öğretmenlerimizin güvenli çalışma ortamı ve velilerimizin gönül rahatlığı için sahadaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
GüvenlikGüncelEğitimBahçeAğrıSon Dakika

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