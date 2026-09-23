Ağrı\'da sağlık yatırımlarını inceleyen Vali Bozkurt, göz kliniği açılışına katıldı

Ağrı'da sağlık yatırımlarını inceleyen Vali Bozkurt, göz kliniği açılışına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, sağlık yatırımlarını yerinde görmek için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki hidroterapi havuzlarını inceledi. Bozkurt, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yeni Göz Hastalıkları Kliniğinin açılışına katılarak çalışmaları değerlendirdi.
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, kentte sağlık ve sosyal yaşam alanında hayata geçirilen yatırımları yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, kentte sağlık alanında sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek üzere çeşitli ziyaretlerde bulundu. Vali Bozkurt, ilk olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde hizmete alınan hidroterapi havuzlarını inceledi. Burada sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alan Bozkurt, ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni Göz Hastalıkları Kliniğinin açılışına katılan Vali Bozkurt, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yerinde değerlendirdi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?