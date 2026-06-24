Ağrı'daki Öğrenciler Üretimle Kazanıyor - Son Dakika
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Ağrı'daki Öğrenciler Üretimle Kazanıyor

Ağrı\'daki Öğrenciler Üretimle Kazanıyor
24.06.2026 09:52
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Ağrı'da meslek lisesi öğrencileri, laboratuvarlarda ürettikleri ürünlerle hem deneyim kazanıyor hem de gelir elde ediyor.

Ağrı'da TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, laboratuvarlarda ürettikleri temizlik ve kişisel bakım ürünleriyle hem mesleki deneyim kazanıyor hem de elde edilen gelirden pay alarak kazanç sağlıyor.

Ağrı TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanı'nda öğrenciler, eğitimlerini üretimle birleştiriyor. Okul laboratuvarlarında sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, cam temizleyici, kolonya, oda parfümü ve katı sabun gibi ürünler üretiliyor.

Öğretmenlerin rehberliğinde üretimin her aşamasında görev alan öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürürken mesleki deneyim de kazanıyor. Döner sermaye kapsamında kamu kurumlarına sunulan ürünlerden okul gelir elde ederken, öğrenciler de bu gelirden pay alarak bütçelerine katkı sağlıyor.

Üretim odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken meslek liseleri, 2025 yılında 122 milyon liralık ciroya ulaştı. TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de gerçekleştirdiği üretim faaliyetleriyle bu başarıya katkı sunan okullar arasında yer alıyor.

Okulda ayrıca Ağrı'nın tarihi ve turistik değerlerinden esinlenilerek hazırlanan hediyelik sabunlar da üretiliyor. Yerel motiflerle hazırlanan ürünler, öğrencilerin farklı üretim tekniklerini öğrenmesine katkı sağlıyor.

"2025 yılında 122 milyon liralık ciro elde ettik"

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, meslek liselerinde öğrencilerin eğitim süreçlerinin üretimle desteklendiğini belirterek, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kimya Teknolojileri ve Moda Tasarım alanlarında eğitim verildiğini söyledi. Okulda üretilen temizlik ürünlerinin il genelindeki 1040 okul ve kurumun ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunduğunu ifade eden Kökrek, öğrencilerin üretim faaliyetleri sayesinde hem mesleki beceri kazandığını hem de ekonomik gelir elde ettiğini belirtti. Kökrek, Ağrı'daki meslek liselerinin 2025 yılında 122 milyon liralık ciro elde ettiğini kaydederek, üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Kimya Teknolojileri Alanı Öğretmeni Yusuf Aslan ise okul laboratuvarlarında sıvı temizlik ürünleri, katı sabun, kolonya ve oda parfümü gibi birçok ürünün üretildiğini belirtti. Öğrencilerin üretimin tüm aşamalarında aktif görev aldığını ifade eden Aslan, teorik bilgilerin uygulamayla pekiştirildiğini ve öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme imkanı bulduğunu söyledi. Ürünlerin döner sermaye kapsamında kamu kurumlarına ulaştırıldığını aktaran Aslan, elde edilen gelirden öğrencilerin de faydalandığını belirtti. Aslan ayrıca, Ağrı'nın tarihi ve turistik değerlerinden esinlenilerek hazırlanan hediyelik sabunlarla kentin tanıtımına katkı sunulduğunu kaydetti.

Öğrenci Nisa Aslan da üretim faaliyetlerinin kendilerine önemli kazanımlar sağladığını belirterek, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri laboratuvar ortamında uygulama fırsatı bulduklarını söyledi. Üretim süreçlerinde aktif rol aldıklarını ifade eden Aslan, hem okul ekonomisine katkı sunduklarını hem de elde ettikleri gelirle kendi harçlıklarını çıkarabildiklerini dile getirdi. Meslek liselerinde verilen uygulamalı eğitimin öğrencileri iş hayatına hazırladığını vurgulayan Aslan, gelecekte eğitim aldığı alanda ilerleyerek ülkesine ve ekonomiye katkı sağlayan bir birey olmayı hedeflediğini vurguladı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Meslek Lisesi, Ekonomi, Üretim, Eğitim, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ağrı'daki Öğrenciler Üretimle Kazanıyor - Son Dakika

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