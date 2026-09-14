Ağrı Karlıca köyünde tepe tıraşlanarak 120 öğrenciye 8 derslikli okul yeri açıldı - Son Dakika
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Ağrı Karlıca köyünde tepe tıraşlanarak 120 öğrenciye 8 derslikli okul yeri açıldı

Ağrı Karlıca köyünde tepe tıraşlanarak 120 öğrenciye 8 derslikli okul yeri açıldı
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Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyünde, afete maruz bölge nedeniyle uygun alan bulunamayınca yaklaşık 3 bin kamyon hafriyat çıkarılarak tepede okul yeri oluşturuldu. Yaklaşık 120 öğrencinin eğitim göreceği 8 derslikli okulun kasım ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyünde, çocukların eğitim için kilometrelerce yol gitmemesi için tepe tıraşlandı. Köyün büyük bölümünün afete maruz bölge olması nedeniyle okul yapımına uygun alan bulunamayınca yaklaşık 3 bin kamyon hafriyat çıkarılarak 120 öğrencinin eğitim göreceği 8 derslikli okul için yer açıldı.

Ağrı'nın Hamur İlçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta, 2 bin 300 rakımda bulunan Karlıca köyünde öğrencilerin eğitim gördüğü okul binalarının eski ve bölgenin ağır kış şartlarına elverişsiz olması üzerine yeni okul yapılması kararlaştırıldı. Geçen yıl yoğun kar yağışı nedeniyle mevcut okulun çatısının çökmesiyle birlikte köydeki okul ihtiyacı daha da belirgin hale gelirken, yeni okul için yer arayışında ise köyün büyük bölümünün afete maruz bölge olması engeliyle karşılaşıldı. Uygun alan bulunamayınca bu kez köydeki yüksek tepenin bir bölümünün tıraşlanmasına karar verildi. Ağrı Valiliği ve İl Özel İdaresi ekiplerinin destekleriyle yaklaşık 40 gün süren çalışmalar kapsamında tepeden yaklaşık 3 bin kamyon hafriyat çıkarılarak okul yapımı için alan oluşturuldu. Oluşturulan alana 4 derslikli ilkokul ve 4 derslikli ortaokul olmak üzere toplam 8 derslikli okul yapılacak. Prekast sistemle inşa edilecek okulun kasım ayı sonlarına doğru tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulmasının hedefleniyor.

Köyde yaklaşık 120 öğrencinin bulunduğunu belirten Hamur Kaymakamı Erkan Minuz, öğrencilerin eğitim için götürülebileceği en yakın okulun 25 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi. Özellikle kış aylarında zorlu arazi şartlarının ulaşımı güçleştirdiğini ifade eden Minuz, öğrencilerin eğitimden mahrum kalmaması için okulun köyde yapılmasına karar verildiğini belirtti.

Okul yapılacak alanın jeoloji mühendisleri tarafından incelendiğini ve gerekli zemin etütlerinin tamamlandığını aktaran Minuz, alanda güvenliğin sağlanması amacıyla gerekli palyalama çalışmalarının da yapılacağını kaydetti.

Yeni okulun bahçesinde öğrenciler için oyun parkı da yapılacağını belirten Minuz, "Buradaki çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmasını istemedik. Devletimizin gücünü göstererek burada yaklaşık 3 bin kamyon hafriyat alarak onlara bir okul yeri oluşturduk" dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Hamur, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ağrı Karlıca köyünde tepe tıraşlanarak 120 öğrenciye 8 derslikli okul yeri açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Karlıca köyünde tepe tıraşlanarak 120 öğrenciye 8 derslikli okul yeri açıldı - Son Dakika
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