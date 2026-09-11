Ağrı Patnos\'ta öğrenciler oyunlarla eğlenerek öğreniyor

Ağrı'nın Patnos ilçesi 100. Yıl Ortaokulu'nda öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini ve derslere aktif katılım sağlamalarını desteklemek amacıyla çeşitli oyun ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, 100. Yıl Ortaokulu'nda öğretmenler tarafından öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha keyifli ve verimli hale getirmek amacıyla çeşitli oyun ve etkinlikler düzenlendi.

Öğrencilerin oyun yoluyla öğrenirken aynı zamanda keşfetmeleri, paylaşmaları ve birlikte üretmeleri hedeflenen etkinliklerde, sınıf ortamları daha eğlenceli bir öğrenme alanına dönüştürüldü.

Gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin aktif katılım göstermeleri, sosyal becerilerini geliştirmeleri ve öğrenme süreçlerine daha istekli şekilde dahil olmaları amaçlandı.

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Eğlenerek öğreniyor, birlikte büyüyoruz!" mesajına yer verildi.