Ahiliğin İktisadi ve Sosyal Boyutları Semineri - Son Dakika
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Ahiliğin İktisadi ve Sosyal Boyutları Semineri

Ahiliğin İktisadi ve Sosyal Boyutları Semineri
14.06.2026 13:57
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BŞEÜ'de Şeyh Edebali'nin anısına akademik seminer düzenlendi. Ahiliğin tarihi ve ekonomik yönleri ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), 'Edebali'nin İzinde Ahiliğin İktisadi ve Sosyal Boyutları' semineri gerçekleştirildi.

UNESCO tarafından ilan edilen '2026 Şeyh Edebali Yılı' etkinlikleri ve Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Çam tarafından akademik seminer gerçekleştirildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Seminerde, Ahi Evren ve Ahiliğin Anadolu'daki oluşum süreci tarihi perspektifle ele alınırken, Şeyh Edebali'nin Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki rolü de Ahi şeyhi kimliği çerçevesinde değerlendirildi. Ahiliğin ekonomik ve toplumsal işlevleri ise dönemin medeniyet anlayışı ile modern iktisadi yaklaşımların temel değerleri doğrultusunda karşılaştırmalı olarak incelendi.

Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban'ın, semineri gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Çam'a teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Ahiliğin İktisadi ve Sosyal Boyutları Semineri - Son Dakika

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