Aksaray'daki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda velilere bağımlılık eğitimi verildi - Son Dakika
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Aksaray'daki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda velilere bağımlılık eğitimi verildi

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Aksaray\'daki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu\'nda velilere bağımlılık eğitimi verildi
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Aksaray Valiliği'nin düzenlediği 'Madde mi? Mana mı? Bağımlılık mı?' projesi kapsamında Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda öğrenci velilerine eğitim verildi. Eğitime Vali Murat Duru da katıldı; narkotik eğitmeni Komiser Hami Keskin velileri bağımlılık konusunda bilgilendirdi.

Aksaray'da uyuşturucu ve kötü alışkanlıkların çocuklardan uzak tutulması amacıyla valilik tarafından gerçekleştirilen "Madde mi? Mana mı? Bağımlılık mı?" projesi çerçevesinde öğrenci velilerine eğitim verildi.

Uyuşturucuyla mücadele amacıyla Aksaray Valiliği tarafından organize edilen "Madde mi? Mana mı? Bağımlılık mı?" projesi çerçevesinde öğrenci velilerine eğitim verildi. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitime çok sayıda velinin yanı sıra öğretmenler ve Vali Murat Duru da katıldı. Velilere yönelik bir konuşma yapan Vali Duru, eğitimin her alanda önemli olduğuna dikkat çekerek, "İyi bir eğitimin olabilmesi için üç unsurun birbiriyle koordineli olması gerekiyor. Birincisi öğretmen, okul, ikincisi öğrenci ve üçüncü unsur ise veli. Eğer bu üç unsur birbirini tamamlarsa, iletişim hainde olursa inanın çok iyi nesiller yetiştirebiliyoruz. Aksi halde, bu üç unsurun birisi eksik olursa inanın çocuklarımız eğitim alamıyorlar, eğitilmiş olamıyorlar" dedi.

Konuşmaların ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli narkotik eğitmeni Komiser Hami Keskin tarafından velilere eğitim verildi. Komiser Hami Keskin, uyuşturucunun nasıl bağımlılığa dönüştüğünü, uyuşturucu kullanan insanlarda beliren değişiklikler, gençlerin neden uyuşturucuya özendiği gibi birçok konuda bilgilendirme yaptı.

Kaynak: İHA
Fatih Sultan MehmetAksaray ValiliğiGüvenlikNarkotikAksaraySağlıkEğitimSon Dakika

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