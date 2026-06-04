Alaca\'da üniversite öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi

Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Acil Durum Yönetimi Bölümü öğrencilerine uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi.

Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, verdiği eğitimlerle yangın bilincini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Acil Durum Yönetimi Bölümü öğrencilerine eğitim verildi. Eğitim kapsamında öğrencilere yangınların çıkış nedenleri, yangın türleri, ilk müdahale yöntemleri ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında teorik bilgiler verildi. Daha sonra düzenlenen uygulamalı tatbikatta öğrenciler, yangın söndürme tüplerini kullanarak kontrollü şekilde oluşturulan yangınlara müdahale etti. - ÇORUM