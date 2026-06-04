Alaca'da üniversite öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi - Son Dakika
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Alaca'da üniversite öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi

Alaca\'da üniversite öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi
04.06.2026 14:49  Güncelleme: 14:51
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Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, Hitit Üniversitesi İtfaiyecilik ve Acil Durum Yönetimi Bölümü öğrencilerine teorik ve uygulamalı yangın söndürme eğitimi verdi.

Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Acil Durum Yönetimi Bölümü öğrencilerine uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi.

Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, verdiği eğitimlerle yangın bilincini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Acil Durum Yönetimi Bölümü öğrencilerine eğitim verildi. Eğitim kapsamında öğrencilere yangınların çıkış nedenleri, yangın türleri, ilk müdahale yöntemleri ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında teorik bilgiler verildi. Daha sonra düzenlenen uygulamalı tatbikatta öğrenciler, yangın söndürme tüplerini kullanarak kontrollü şekilde oluşturulan yangınlara müdahale etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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