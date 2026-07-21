Alaplı\'da Yaz Kur\'an Kursları Başladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursları, gençlere yönelik dini eğitimin yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle devam ediyor.

Alaplı İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri kapsamında, 22 yaş altındaki gençlere Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin yanı sıra geleneksel İslam sanatlarından tezhip eğitimi veriliyor.

Gençlerin hem manevi hem de kültürel yönden gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan proje ile dijital bağımlılığın azaltılması ve gençlerin geleneksel sanatlarla tanıştırılması hedefleniyor.

"Amacımız Gençleri dijital bağımlılıktan uzaklaştırmak"

Kur'an Kursu Öğreticisi ve Manevi Danışman Hatice Yoldaş, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi vererek tezhip sanatının önemine dikkat çekti.

Tezhip sanatının, Arapça "zehep" yani altın kelimesinden türediğini belirten Yoldaş, "Tezhip; el yazması kitapların, hat sanatı levhalarının ve fermanların altın tozu ve çeşitli boyalarla süslenmesi sanatıdır. Gençlik merkezimizde bu sanatı icra etmemizin temel amacı, gençlerimizi dijital bağımlılıktan bir nebze olsun arındırmak ve onları İslami sanatlara yönlendirmektir" dedi.

"Kur'an kursları sadece eğitim verilen yerler değil"

Alaplı İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik ise Kur'an kurslarının yalnızca Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin öğretildiği mekanlar olmadığını ifade etti.

Kursların aynı zamanda sevgi, merhamet, adalet ve paylaşma gibi insani değerlerin gençlere aktarıldığı yaşam merkezleri olduğunu belirten Çelik, "Kur'an kurslarımızda Kur'an-ı Kerim'in mesajının yanı sıra merhameti, sevgiyi, adaleti ve yardımlaşmayı da anlatıyoruz. El sanatlarımıza özel bir önem veriyoruz. Bazen ebru, bazen müzik, bazen de tezhip sanatı gibi etkinliklerle buluşuyoruz" diye konuştu.

Sanatın birleştirici ve rahatlatıcı gücünden faydalanarak unutulmaya yüz tutmuş geleneksel değerleri gençlere aktarmaya çalıştıklarını belirten Çelik, "Gençlerimiz bu sayede hem Kur'an'ın lafzını hem ahlakını hem de sanatsal boyutunu öğrenmiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Müftü Dr. Yılmaz Çelik, programın düzenlenmesinde emeği geçen öğreticilere, paydaş kurumlara ve eğitimlere katılan öğrencilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK