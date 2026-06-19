Üniversite hayalini 56 yaşında gerçekleştirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu'nun 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Törende 170 öğrenci diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşarken, farklı yaşlarda eğitim hayatına yeniden başlayan öğrencilerin başarı hikayeleri büyük alkış aldı.

Alaşehir Meslek Yüksekokulu Amfi Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muammer İbişoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Alaşehir Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kemal Gökmen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü halk oyunları ekipleri de gösterileriyle renk kattı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sinan Anlaş günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

"Ülkemize nitelikli iş gücü kazandırmaya devam ediyoruz"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise mezun öğrencileri çalışma hayatına uğurlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Mezunlarımızı aldıkları eğitim alanlarında hizmet etmek üzere sahaya uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak farklı alanlarda mezun vermeye, ülkemize nitelikli iş gücü kazandırmaya devam ediyoruz." dedi.

Törende okul ve program derecelerine giren öğrencilere plaket ve başarı belgeleri takdim edildi. Laboratuvar Teknolojisi Programı öğrencisi Gülçin Gün Yılmaz okul birincisi, Bağcılık Programı öğrencisi Fatih Yiğittop okul ikincisi, Bitki Koruma Programı öğrencisi Fadime Arslan ise okul üçüncüsü oldu.

39 yaşında üniversite birincisi oldu

Mezuniyet töreninin en dikkat çeken isimlerinden biri, okul birincisi olan bir çocuk annesi 39 yaşındaki Gülçin Gün Yılmaz oldu. Yıllar sonra üniversite sıralarına dönerek eğitimini başarıyla tamamlayan Yılmaz, "Hayat bazen hayallerimizi ertelememize neden olabilir. Ancak hayallerin peşinden gitmenin yaşı yoktur. Bir anne olarak yıllar sonra öğrenci olmak ve üniversiteyi birincilikle tamamlamak benim için büyük bir gurur. İçimdeki hayalimi gerçekleştirdim, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Laboratuvar Teknolojisi Programı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenay Aydın da öğrencisinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gülçin çok çalışkan bir öğrenciydi. Ekip çalışmasını iyi bilen, laboratuvarı çok seven, tüm ön hazırlıkları titizlikle yapan örnek bir öğrencimizdi." diye konuştu.

56 yaşında çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Mezunlar arasında yer alan 56 yaşındaki Bağcılık Programı öğrencisi Gülcan Yavuz da yıllardır kurduğu üniversite hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yavuz, "56 yaşındayım. Üniversite okumak çocukluk hayalimdi. Yarışım hep kendimleydi. Hayatta neler başarabileceğimi görmek istedim ve bunu başaracağıma inandım. Bu süreçte eşim ve oğlum bana çok destek oldu. Bağcılık Bölümü'nü bitirdim. Yaşamım boyunca kendimle yarışmaya devam edeceğim. Gençlere tavsiyem, hayallerinden asla vazgeçmemeleri" dedi.

300 zeytin fidanı kampüse hatıra oldu

Törende ayrıca okul yerleşkesinde gerçekleştirilen çevre etkinliğine katkı sağlayan öğrencilere teşekkür belgeleri verildi. Bahar döneminde kampüs içerisinde 300 zeytin fidanının toprakla buluşturulduğu belirtilirken, mezun öğrencilerin diktikleri fidanlarla okulda kalıcı bir hatıra bıraktıkları ifade edildi.

Konuşmalar ve ödül töreninin ardından diplomalarını alan öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı. - MANİSA