Alaşehir'de Okul Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
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Alaşehir'de Okul Yenileme Çalışmaları

Alaşehir\'de Okul Yenileme Çalışmaları
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Denetimli serbestlik yükümlüleri, Alaşehir'deki okullarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

Alaşehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri, yeni eğitim dönemi öncesi okulların bakım, onarım, boya ve temizlik çalışmalarına destek veriyor. Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 3 okulda toplam 36 sınıf yenilenerek öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yaz tatili süresince okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan bakım, onarım, boya ve temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Denetimli serbestlik yükümlülerinin kamu yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla okullardaki sınıf ve ortak kullanım alanları yenileniyor. Yapılan boya, tadilat ve temizlik çalışmalarıyla öğrencilerin yeni eğitim-öğretim dönemine daha sağlıklı, temiz ve nezih ortamlarda başlamaları hedefleniyor.

İlçedeki 3 okulda 36 sınıf yenilendi

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar ve Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Yalı, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başsavcı Hüseyin Kantar, Denetimli Serbestlik sistemi kapsamında kamu hizmetinde çalışma yükümlülüğünü önemsediklerini belirterek, "Bugün itibarıyla toplamda 36 sınıfın boya, tadilat ve temizlik işi yapılarak 3 okul yeni eğitim dönemine hazır hale getirildi" dedi.

Çalışmaların Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldüğünü belirten Kantar, özverili çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

"Ustalık düzeyinde işçilik yapıldı"

Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ersöz de okullarda gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, denetimli serbestlik yükümlülerinin ortaya koyduğu ustalık düzeyindeki işçilik ve verilen desteklerden dolayı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti.

Çalışmaların yaz tatili boyunca devam edeceği ve okulların yeni eğitim dönemine daha iyi fiziki şartlarla hazırlanmasına katkı sunacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Alaşehir'de Okul Yenileme Çalışmaları - Son Dakika

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