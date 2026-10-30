Alaşehir’de velilere dijital bağımlılık uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alaşehir’de velilere dijital bağımlılık uyarısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alaşehir’de velilere dijital bağımlılık uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen okul aile birliği toplantısında velilere dijital bağımlılığın öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen okul aile birliği toplantısında velilere dijital bağımlılığın öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Velilerin yoğun katılım gösterdiği toplantıda okul aile birliğinin yeni başkanı Serdal Sayar seçilirken, katılımı teşvik etmek amacıyla en fazla veli katılımı sağlayan iki sınıfın öğrencilerine pizza ve ayran ikram edildi.

Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu'nun 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okul Aile Birliği toplantısı, velilerin yoğun katılımı nedeniyle Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Okul Müdürü Mustafa Yılmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, geçen eğitim öğretim yılının değerlendirmesi yapılırken yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ve faaliyetler ele alındı.

Dijital bağımlılığın etkileri anlatıldı

Toplantıda öğretmen Reyhan Keskinkılıç tarafından dijital bağımlılık konusunda sunum gerçekleştirildi. Slaytlar eşliğinde yapılan sunumda, dijital bağımlılığın öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri örneklerle anlatıldı. Velilere, çocukların dijital araçları bilinçli kullanmalarının önemi hakkında bilgi verildi.

Okul aile birliğinin yeni başkanı seçildi

Toplantıda okul yönetimi ile veliler arasında soru-cevap bölümü de düzenlendi. Velilerin görüş ve önerileri dinlenirken okulun eğitim faaliyetleri ve yeni eğitim öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Gerçekleştirilen seçim sonucunda Serdal Sayar, Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı oldu. Yeni yönetimle birlikte okul ve aile arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, velilerin öğrencilerin eğitim süreçlerine daha fazla katılım sağlaması hedefleniyor.

Veli katılımını artıran sınıflara ödül

Toplantıya katılımı teşvik etmek amacıyla en fazla veli katılımı sağlayan ilk iki sınıfın öğrencilerine pizza ve ayran ikram edildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantı, okul yönetimi ile velilerin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
AlaşehirManisaEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Beştepe yolunda ilginç anlar Erdoğan, kendini tutamayıp güldü Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Türkiye’nin yıllardır beklediği adım atıldı Sincar’da yeni dönem Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem
Kerem Aktürkoğlu Fener’in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
Elon Musk’ın tek emojisi ortalığı karıştırdı 1 milyar dolarlık rest Elon Musk'ın tek emojisi ortalığı karıştırdı! 1 milyar dolarlık rest
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
16:06
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
15:28
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
15:18
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
15:12
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 16:19:20. #7.13#
SON DAKİKA: Alaşehir’de velilere dijital bağımlılık uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android