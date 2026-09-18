Aliağa'da İlköğretim Haftası etkinliklerle başladı, ilk zili Kaymakam Güney çaldı - Son Dakika
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Aliağa'da İlköğretim Haftası etkinliklerle başladı, ilk zili Kaymakam Güney çaldı

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Aliağa\'da İlköğretim Haftası etkinliklerle başladı, ilk zili Kaymakam Güney çaldı
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Aliağa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı, İlköğretim Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni ve Petkim İlkokulu'ndaki programla başladı. Programda temsili ilk zili Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney çaldı.

Aliağa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler, Petkim İlkokulu'nda devam etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz tarafından Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. Törenin ardından İlköğretim Haftası programı Petkim İlkokulu'ndaki etkinliklerle devam etti. Petkim İlkokulu'ndaki programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can ve Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz katıldı. Programa ayrıca Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler de iştirak etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz gerçekleştirdi.

"Bilgiye ulaşabilen ve kullanabilen bireyler yetiştirmeliyiz"

Yeni eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve veliler için hayırlı olmasını dileyen Akyüz, öğrencilerin yalnızca bilgiyi ezberleyen değil, bilgiye ulaşabilen, edindiği bilgiyi doğru şekilde kullanabilen, eleştirel ve yenilikçi düşünme becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerinin öncelikli hedefler arasında bulunduğunu ifade etti.

Öğrencilerden renkli gösteriler

Konuşmaların ardından öğrencilerin seslendirdiği şiirler davetlilerden alkış alırken, halk oyunları ve dans gösterileri de programa hareketlilik kattı. Programın en anlamlı anlarından biri ise temsili ilk zilin çalınması oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk zilini Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney çaldı. Güney, yeni eğitim döneminde tüm öğretmen ve öğrencilere başarı dileklerini iletti.

İlköğretim Haftası etkinlikleri, protokol üyeleri ve davetlilerin sınıfları ziyaret etmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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