Almanya'dan gelen 9 öğrenci ve 2 öğretmen Bodrum'da Erasmus programına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'dan gelen 9 öğrenci ve 2 öğretmen Bodrum'da Erasmus programına katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya\'dan gelen 9 öğrenci ve 2 öğretmen Bodrum\'da Erasmus programına katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Bodrum'da Erasmus Akreditasyon Projesi kapsamında Almanya'dan gelen 9 öğrenci ve 2 öğretmen, 5 günlük programda akranlarıyla bir araya geldi. 28 Eylül-2 Ekim'de 'Demokratik Katılım' temalı etkinlikler kapsamında liselerde ağırlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Erasmus Akreditasyon Projesi kapsamında Almanya'dan gelen 9 öğrenci ve 2 öğretmen, 5 günlük program kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Erasmus Akreditasyon Projesi kapsamında, Ernst-Reuter-Schule II'den gelen öğrenci ve öğretmenlerden oluşan heyet, işbaşı gözlem faaliyetleri için Bodrum'da misafir ediliyor.

"Demokratik Katılım" temasıyla düzenlenen programda, Bodrum'daki öğrenciler Almanya'dan gelen akranlarıyla bir araya gelerek çeşitli etkinliklere katılıyor.

28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen programın ilk günü Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Programın ikinci gününde ise Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi ev sahipliğinde etkinlikler gerçekleştirildi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu da Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi'nde Erasmus kapsamında ilçeye gelen öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Programın son etkinlikleri Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA
AlmanyaGüncelEğitimBodrumEylülMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi Doktora dava açıldı Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi! Doktora dava açıldı
Binayı inşa ettiler, elektrik direğini hesaba katmadılar Şimdi ise araçları sokağa park ediyorlar Binayı inşa ettiler, elektrik direğini hesaba katmadılar! Şimdi ise araçları sokağa park ediyorlar
Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli
Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
16:28
TFF’den “Hakemler dosyası“ soruşturmasıyla ilgili açıklama
TFF'den "Hakemler dosyası" soruşturmasıyla ilgili açıklama
15:51
İstanbul Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
15:06
AK Parti’den gövde gösterisi 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
AK Parti'den gövde gösterisi! 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
14:17
ABD’de 200 yıl sonra bir ilk 31 yıl önceki cinayet için idam
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 17:07:20. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'dan gelen 9 öğrenci ve 2 öğretmen Bodrum'da Erasmus programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei