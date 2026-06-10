Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu'nda, "Yeşil Vatan Benim Okulum, Geleceğe ÇARE" projesinin Haziran ayı faaliyetleri kapsamında çevre ve doğa bilincini geliştirmeye yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.
Eğitim kapsamında, Altıntaş Belediyesi'nde görev yapan Çevre Mühendisi Zeynep Avcı tarafından öğrencilere çevre bilinci, iklim farkındalığı, su verimliliği, sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilir yaşam kültürü konularında bilgiler aktarıldı.
Öğrencilerin çevreye karşı duyarlılıklarının artırılması ve doğal kaynakların korunmasına yönelik bilinç kazanmalarının amaçlandığı etkinlikte, günlük yaşamda uygulanabilecek çevre dostu davranışlar da örneklerle anlatıldı.
Okul yönetimi, proje kapsamında yıl boyunca çevre ve doğa temalı faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, öğrencilerin erken yaşta çevre bilinci kazanmasının sürdürülebilir bir gelecek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - KÜTAHYA
Son Dakika › Eğitim › Altıntaş Zafer İlkokulu'nda çevre ve iklim bilinci eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?