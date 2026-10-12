Anadolu Üniversitesi Gastronomi Kulübünün pizza atölyesinde öğrenciler hamur açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Üniversitesi Gastronomi Kulübünün pizza atölyesinde öğrenciler hamur açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Üniversitesi Gastronomi Kulübünün pizza atölyesinde öğrenciler hamur açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi Gastronomi Kulübü, Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağında pizza atölyesi düzenledi. Öğrenciler İtalyan mutfağına özgü teknikleri uygulamalı deneyimlerken etkinlik pizzaların tadılmasıyla sona erdi.

Anadolu Üniversitesi Gastronomi Kulübü tarafından 'Pizza Workshop' etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağında gerçekleştirildi. Öğrenciler, İtalyan mutfağına özgü pizza yapım tekniklerini etkinlikte uygulamalı olarak deneyimleyerek mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan Şef Emir Zengin, sektörde yaklaşık 9 yıllık deneyime sahip olduğunu belirterek, kariyerinin Bodrum döneminin ardından Eskişehir'de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. İtalyan mutfağıyla uzun yıllardır iç içe çalıştığını aktaran Zengin, atölyenin amacının öğrencilerin uygulama yaparak öğrenmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

"Amacımız eğlendirirken öğretmek"

Etkinliğin içeriğine ilişkin bilgi veren Şef Emir Zengin, "Yıllardır İtalyan kültürüyle iç içe çalıştığım için pizza atölyesi düzenleyelim dedik. Öğrenciler de biraz ellerini unun altına koysun, hatalarını görsün ve eğlensin istedik. Profesyonel bir beklentimiz yok, amacımız eğlendirirken öğretmek. Hamur uygulamasını önceden simülasyon olarak hazırladık. Burada reçete atıfları üzerinden açma ve pişirme aşamalarına geçeceğiz" dedi.

Öğrencilerin hamur açma ve pizza pişirme aşamalarını uygulamalı olarak deneyimlediği etkinlik hazırlanan pizzaların tadılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
Anadolu ÜniversitesiGastronomiEtkinlikEğitimYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü 60 yaşındaki adamın acı sonu Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:12
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 16:46:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi Gastronomi Kulübünün pizza atölyesinde öğrenciler hamur açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei