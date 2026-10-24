Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel Manila'da kapsayıcı eğitimi vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel Manila'da kapsayıcı eğitimi vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel Manila\'da kapsayıcı eğitimi vurguladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Manila'da düzenlenen 39. AAOU Yıllık Konferansı'nda davetli konuşma yaptı. Konuşmada açıköğretimde yaklaşık 1 milyon aktif öğrenciye ulaşan fakültenin deneyimi paylaşıldı; fırsat eşitliği ve kapsayıcılık vurgulandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Filipinler'de düzenlenen 39'uncu AAOU Yıllık Konferansı'nda uluslararası katılımcılara seslendi.

Asya Açık Üniversiteler Birliği (Asian Association of Open Universities - AAOU) tarafından 22-24 Ekim tarihleri arasında Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 39'uncu AAOU Yıllık Konferansı farklı ülkelerden üniversite yöneticilerini, akademisyenleri ve açık ve uzaktan öğrenme uzmanlarını bir araya getirdi. Filipinler Politeknik Üniversitesi (Polytechnic University of the Philippines) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt katıldı. AAOU Genel Kurulunda da yer alan Rektör Adıgüzel eğitimde fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve dijital dönüşüm konularında önemli mesajlar verdi.

"Eğitim sınır tanımamalı, kimseyi geride bırakmamalı "

Konferansta "Açık ve Uzaktan Öğrenmede Eşitliğin, Kapsayıcılığın ve Sürdürülebilir Erişimin Geliştirilmesi" (Advancing Equity, Inclusion and Sustainable Access in Open Distance and eLearning) başlıklı davetli konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel yükseköğretimin geleceğinde açık ve uzaktan öğrenmenin üstlendiği kritik role dikkat çekti. Eğitime erişimin tek başına yeterli olmadığını, asıl hedefin her bireye başarılı olabileceği adil öğrenme fırsatları sunmak olduğunu belirten Rektör Adıgüzel öğrenci odaklı yaklaşımın ve insan desteğinin önemini vurguladı. Anadolu Üniversitesinin 1982 yılından bu yana açıköğretim alanında yürüttüğü çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Adıgüzel yaklaşık 1 milyon aktif öğrenciye, 5 milyonu aşkın mezuna ve 120'den fazla ülkede öğrenciye ulaşan Açıköğretim Fakültesinin eğitimde fırsat eşitliğine sunduğu katkıları anlattı. Rektör Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinin eğitim yaklaşımını "Amacımız yalnızca öğrencileri üniversiteye getirmek değil, üniversiteyi öğrencilerin bulunduğu yere ulaştırmaktır." sözleriyle özetledi.

"Yapay zeka insan odaklı eğitimin hizmetinde olmalı"

Konuşmasında yapay zekanın yükseköğretimde dönüşüme de değinen Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel yeni teknolojilerin öğrenmeyi kişiselleştirme, öğrenci destek hizmetlerini geliştirme ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarını yaygınlaştırma açısından önemli imkanlar sunduğunu ifade etti. Yapay zekanın eğitimcilerin yerini almak yerine onları destekleyen bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Adıgüzel teknolojinin etik, güvenli ve kapsayıcı biçimde kullanılmasının önemine dikkat çekti. Yaşam boyu öğrenmenin geleceğin yükseköğretim sisteminde giderek daha önemli hale geleceğini belirten Rektör Adıgüzel üniversitelerin kısa süreli eğitimler, dijital öğrenme olanakları ve mikro yeterlilikler aracılığıyla bireylerin değişen beceri ihtiyaçlarına yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

Rektör Adıgüzel AAOU Genel Kuruluna katıldı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel konferans kapsamında gerçekleştirilen Asya Açık Üniversiteler Birliği Genel Kurul Toplantısına (AAOU General Assembly) da katıldı. Açık ve uzaktan öğrenme alanında faaliyet gösteren üye üniversitelerin üst düzey temsilcilerini bir araya getiren Genel Kurulda birliğin faaliyetleri, yükseköğretimde güncel gelişmeler ve uluslararası iş birliği olanakları ele alındı.

Anadolu Üniversitesinin AAOU bünyesindeki kurumsal temsili, üniversitenin Asya-Pasifik bölgesindeki yükseköğretim kurumlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve uluslararası akademik ağlardaki etkinliğinin artırılması açısından önem taşıdı.

Anadolu Üniversitesinden uluslararası iş birliklerine yeni adım

AAOU kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmeler Anadolu Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefleri açısından önemli kazanımlara sahne oldu. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt konferans süresince üniversite yöneticileriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerde Anadolu Üniversitesinin açıköğretim alanındaki deneyimini paylaşarak sürdürülebilir uluslararası ortaklıkların geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA
Anadolu ÜniversitesiEğitimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi İlk iş bakın ne yapacak 81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Şekip Mosturoğlu’ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
15:35
Kılıçdaroğlu’ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
15:14
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
14:49
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3’üncü kattan düştü
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
14:48
Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
14:40
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
14:28
Zonguldak’ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi
Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi
14:24
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
14:11
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son Belediye devreye girdi
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
13:51
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 15:40:47. #7.12#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel Manila'da kapsayıcı eğitimi vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei