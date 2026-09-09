Anadolu Üniversitesinde lisansüstü programlara ikinci başvuru dönemi başladı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesinde lisansüstü programlara ikinci başvuru dönemi başladı

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Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün 2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi lisansüstü programları için ikinci başvuru dönemi başladı.

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün 2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi lisansüstü programları için ikinci başvuru dönemi başladı. Enstitünün birinci başvuru döneminde doktora, sanatta yeterlik, tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına toplam 14 bin 520 başvuru yapılırken 2 bin 347 aday lisansüstü programlara kayıt hakkı elde etti.

İlk başvuru döneminde 2 bin 347 kayıt

T.C. uyruklu adaylara yönelik birinci başvuru sürecinde lisansüstü programlar için toplam 4 bin 166 kontenjan ilan edildi. Bu kontenjanlara 14 bin 520 başvuru alınırken süreç sonunda 2 bin 347 aday kayıt hakkını kullandı. Başvuruların önemli bölümünü yüksek lisans programları oluşturdu. Tezli yüksek lisans programlarında 1841 kontenjana karşılık 4 bin 611 başvuru alınırken 920 adayın kaydı tamamlandı. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise 1469 kontenjan için 9 bin 689 başvuru gerçekleştirildi ve 1340 aday kayıt yaptırdı. Doktora programlarında 754 kontenjana 205 başvuru yapılırken 81 adayın sanatta yeterlik programlarında ise 102 kontenjana 15 başvuru yapılırken 6 adayın kaydı gerçekleştirildi.

Farklı alanlarda lisansüstü eğitim imkanı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde farklı disiplin ve eğitim düzeylerine yönelik çeşitli programlar yürütülüyor. Lisans mezunlarına doğrudan doktora eğitimi imkanı sunan lisansa dayalı doktora programları kapsamında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim ve Organizasyon, Maliye, Sinema ve Televizyon, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Turizm İşletmeciliği alanlarında öğrenci kabul ediliyor.

Enstitüde ayrıca lisans öğrencilerinin lisans öğrenimleri sırasında yüksek lisans düzeyinde dersler alarak mezuniyet sonrasında yüksek lisans eğitimlerine kesintisiz devam edebilmelerine imkan sağlayan Bütünleşik Yüksek Lisans Programı ile yüksek lisans öğrencilerinin doktora düzeyinde dersler alarak doktora eğitimlerine kesintisiz devam edebilmelerine imkan tanıyan Bütünleşik Doktora Programı uygulanıyor. Bunun yanı sıra İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde eğitim veren lisansüstü programlar da adaylara farklı akademik seçenekler sunuyor.

İkinci başvuru döneminde 1626 kontenjan

T.C. uyruklu adaylara yönelik ikinci başvuru sürecinde ise toplam bin 626 kontenjan bulunuyor. Bu kapsamda doktora programlarına 573, sanatta yeterlik programlarına 86, tezli yüksek lisans programlarına 858 ve tezsiz yüksek lisans programlarına 109 kontenjan ayrıldı.

2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi ikinci başvuru süreci 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Başvuru süreciyle ilgili ayrıntılı bilgilere ve başvuru kılavuzuna Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sitesi lee.anadolu.edu.tr, başvurulara ise lisansustu.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Anadolu Üniversitesinde lisansüstü programlara ikinci başvuru dönemi başladı - Son Dakika

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