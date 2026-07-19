Antalya Bilim Merkezi\'nde "Geleceğin Meslekleri" söyleşileri

Kepez Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi iş birliğinde Antalya Bilim Merkezi'nde düzenlenen "Geleceğin Meslekleri" söyleşileri, üniversite tercih dönemindeki gençleri akademisyenler ve sektör temsilcileriyle bir araya getirdi.

İki gün süren programda gençler, Robotik Kodlama ve Yapay Zeka, Fizyoterapi, Turizm ve Gastronomi, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Üniversite tercihi yapmaya hazırlanan gençlerin bilinçli meslek seçimi yapmalarına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen söyleşilerde, mesleklerin çalışma alanları, kariyer fırsatları ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikler hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı. Uzmanlar ayrıca gelişen teknolojilerin meslekler üzerindeki etkilerini, gelecekte öne çıkacak kariyer alanlarını ve gençleri bekleyen fırsatları değerlendirdi.

Programın moderatörlüğünü Kepez AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ayşe Evrim Zeybek Akçay üstlendi.İlk gün gerçekleştirilen oturumlarda, Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Robotik Kodlama ve Yapay Zeka Ön Lisans Programı Öğretim Görevlisi Dr. Merve Bedeloğlu ile Başer Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. Kurucu Ortağı Canan Başer, yapay zeka ve robotik kodlama alanındaki kariyer fırsatlarını anlattı. Ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Anıl Şahin ile Kepez Belediyesi Spor Kulübü Fizyoterapisti Yasemin Azizoğlu, fizyoterapi mesleğinin çalışma alanları ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günün son oturumunda ise Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Selçuk, Uluslararası SKAL Antalya Derneği Başkanı Erdoğan Turan, FHM Gıda AŞ. İnsan Kaynakları Yöneticisi Selin Şahin ve Executive Chef Kubilay Tokgöz, turizm ve gastronomi sektöründeki gelişmeleri, nitelikli personel ihtiyacını ve kariyer imkanlarını gençlerle paylaştı.

Söyleşilerin ikinci gününde düzenlenen "Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği" oturumunda Prof. Dr. Alper Bilge ile Lycia AI Kurucu Ortağı Atakan Sayın, yapay zeka teknolojilerindeki son gelişmeleri ve veri mühendisliğinin geleceğini değerlendirdi.

İkinci günün diğer oturumlarında ise Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ön Lisans Programı ile Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği ele alındı. Akademisyenler ve sektör temsilcileri, eğitim süreçleri, istihdam imkanları ve geleceğin üretim teknolojileri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Program sonunda gençler, ilgi duydukları meslekler hakkında uzmanlara birebir soru sorma ve kariyer planlamalarına yön verecek bilgiler edinme fırsatı buldu. - ANTALYA