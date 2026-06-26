Antalya'da Karneler Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Karneler Dağıtıldı

Antalya\'da Karneler Dağıtıldı
26.06.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 484 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı, Vali Şahin tatil önerileriyle dikkat çekti.

Antalya'da 484 bin 576 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Dilşad Refizade İlkokulu'nda düzenlenen Karne Dağıtım Töreni'ne katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönemi sona erdi. Antalya genelinde faaliyet gösteren bin 774 resmi ve özel eğitim kurumunda görev yapan 36 bin 295 öğretmen ile 484 bin 576 öğrenci yaz tatiline girdi. Dilşad Refizade İlkokulu'nda düzenlenen Karne Dağıtım Töreni'ne katılan Vali Hulusi Şahin, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine karnelerini ve hediyelerini takdim ettikten sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

"Çocuklarımız ekranlardan uzak dursun"

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Antalya genelinde 484 bin öğrencinin karne aldığını belirten Vali Hulusi Şahin, "Öğrencilerimiz karnelerini aldı. Maalesef her geçen sene karne alan öğrenci sayımız azalıyor, bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak çocuklarımız şen kahkahalarıyla bu koridorları çınlattığı sürece gelecekten ümitliyiz" dedi.

Öğrencilerin yaz tatili boyunca bilgisayar, tablet ve telefondan uzak durmaları gerektiğine dikkat çeken Vali Şahin, "Çocuklarımız tatil boyunca koşsunlar, eğlensinler, arkadaşlarıyla zaman geçirsinler ve sosyalleşsinler. Evlatlarımıza göstermiş oldukları özen ve emekten dolayı Milli Eğitim camiasının tüm mensuplarına teşekkür ediyor ve herkese iyi tatiller diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Karne dağıtım töreninde Vali Hulusi Şahin'e, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Antalya, Eğitim, Tatil, Karne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Antalya'da Karneler Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim

12:05
NATO güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
NATO güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:24
TBMM’de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 12:18:52. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Karneler Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.