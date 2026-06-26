Antalya\'da Karneler Dağıtıldı

Antalya'da 484 bin 576 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Dilşad Refizade İlkokulu'nda düzenlenen Karne Dağıtım Töreni'ne katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönemi sona erdi. Antalya genelinde faaliyet gösteren bin 774 resmi ve özel eğitim kurumunda görev yapan 36 bin 295 öğretmen ile 484 bin 576 öğrenci yaz tatiline girdi. Dilşad Refizade İlkokulu'nda düzenlenen Karne Dağıtım Töreni'ne katılan Vali Hulusi Şahin, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine karnelerini ve hediyelerini takdim ettikten sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

"Çocuklarımız ekranlardan uzak dursun"

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Antalya genelinde 484 bin öğrencinin karne aldığını belirten Vali Hulusi Şahin, "Öğrencilerimiz karnelerini aldı. Maalesef her geçen sene karne alan öğrenci sayımız azalıyor, bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak çocuklarımız şen kahkahalarıyla bu koridorları çınlattığı sürece gelecekten ümitliyiz" dedi.

Öğrencilerin yaz tatili boyunca bilgisayar, tablet ve telefondan uzak durmaları gerektiğine dikkat çeken Vali Şahin, "Çocuklarımız tatil boyunca koşsunlar, eğlensinler, arkadaşlarıyla zaman geçirsinler ve sosyalleşsinler. Evlatlarımıza göstermiş oldukları özen ve emekten dolayı Milli Eğitim camiasının tüm mensuplarına teşekkür ediyor ve herkese iyi tatiller diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Karne dağıtım töreninde Vali Hulusi Şahin'e, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler eşlik etti. - ANTALYA