AÖF Mezunları Eskişehir\'de Coşkuyla Kutladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) mezunları, Eskişehir'de düzenlenen özel etkinliklerle mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen Anadolu Üniversitesi AÖF mezunları, gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle mezuniyet heyecanını yaşarken, üniversiteleriyle olan bağlarını güçlendirme fırsatı buldu. Mezunlar ve aileleri etkinlik alanlarında bir araya gelerek fotoğraf çektirdi, akademisyenlerle buluştu ve mezuniyet coşkusunu birlikte yaşadı. Ayrıca, öğrenci ve ailelerine geleneksel mezuniyet pilavı ikramı yapıldı.

Başarı hikayeleri paylaşıldı

Program kapsamında, AÖF Mezun Toplantısı da düzenlendi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Açıköğretim Fakültesinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük ve AÖF Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, mezunlara hitap etti. Konuşmalarda yaşam boyu öğrenmenin önemi vurgulanırken, Açıköğretim Fakültesinin bireylerin eğitim yolculuğuna sunduğu katkılar ve sistemde hayata geçirilen yeni düzenlemeler hakkında bilgi verildi. Programın dikkat çeken bölümlerinden birini ise mezun söyleşisi oluşturdu. Farklı yaş ve meslek gruplarından mezunlar, Açıköğretim Fakültesindeki eğitim süreçlerinin yaşamlarına kattığı değerleri ve başarı hikayelerini katılımcılarla paylaşarak duygu dolu anlar yaşattı.

Mezunlar keplerini gökyüzüne fırlattı

Program, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Stadyumu'nda düzenlenen Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreni ile sona erdi. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen törende mezunlar keplerini gökyüzüne fırlatarak mezuniyetlerini kutladı. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerle AÖF mezunları, Anadolu Üniversitesi ailesinin bir parçası olmanın gururunu bir kez daha yaşadı. - ESKİŞEHİR