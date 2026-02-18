Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler - Son Dakika
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler

Haberin Videosunu İzleyin
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin\'den öğrencileri üzecek sözler
18.02.2026 16:08  Güncelleme: 16:30
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin\'den öğrencileri üzecek sözler
Haber Videosu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ara tatil kaldırılacak mı?" sorusunu yanıtladı. Tekin, "Öğretmenlerimizin tatilleri yasal olarak iki ayın altında olamaz dedikleri için o periyotta zaten öğretmen arkadaşlarımızın tatilinde ama bu 36 haftayı sıkıştırabileceğimiz takvim bulmakta zorlanıyoruz bu yoğun tatillerden dolayı. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğrencilerin merakla beklediği "Okullarda ara tatiller kaldırılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

"36 HAFTAYI SIKIŞTIRACAĞIMIZ TAKVİM BULMAYA ZORLANIYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatillerin kaldırıp kaldırılmayacağı ile ilgili soruya yanıt verdi. TVNET yayınında konuşan Bakan Tekin, resmi ve dini bayramlar nedeniyle 180 günlük eğitim takvimini yetiştirmekte zorlandıklarını belirtip "Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz." dedi.

Tekin şöyle konuştu:

"Okullar başladıktan itibaren 29 Ekim'de başlıyoruz; 1 Ocak, nevruz, 1 Mayıs, Ramazan, Kurban bayramı çok yoğun bir tatil takvimi var. Bir taraftan da 180 iş günü eğitim vermemiz lazım. Öğretmenlerimizin tatilleri yasal olarak iki ayın altında olamaz dedikleri için o periyotta zaten öğretmen arkadaşlarımızın tatilinde ama bu 36 haftayı sıkıştırabileceğimiz takvim bulmakta zorlanıyoruz bu yoğun tatillerden dolayı.

"BU YILKİ ALAN ARAŞTIRMASINDAN SONRA KARAR VERECEĞİZ"

Mesela 2027 yılında Ramazan, Kurban Bayramı ara tatil hepsi o bahar yarı yılı içerisinde olacak bunları yerleştirmek de zor. Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz."

ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMINA DENK GELİYOR

İkinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacak. Bu tatil Ramazan Bayramı ile aynı güne denk geliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 12345678 12345678:
    bakan senin bir planın falan yok hergun şimşek gibi uyanıp bişey yumurtluyorsun.capsiz 16 9 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    deve sidiği içerek büyümüş 4 13
  • FNAF Characters FNAF Characters:
    seçim gelse de her sene entrasan kararlar dan kurtulsak bu ne arkadaş bakan değişiyor yok şöyle yok böyle velileri, öğretmenleri delirttiniz 7 12 Yanıtla
  • levent ayar levent ayar:
    ZADEN EĞİTİM YOK YAZ TATİLİ ARA TATİL BİR ARA TATİL TAHA BAYRAM SEYRAN DERKEN SENE BİTTİ SONUÇ ALİ ATA BAK YAT ALİ YAT TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİ BU 2 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.