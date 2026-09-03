Araban'da 58 okulda bakım onarım bitti, 8 bin öğrenci için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
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Araban'da 58 okulda bakım onarım bitti, 8 bin öğrenci için hazırlıklar tamamlandı

Araban\'da 58 okulda bakım onarım bitti, 8 bin öğrenci için hazırlıklar tamamlandı
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Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, ilçe genelindeki 58 okulda eğitim öğretim yılı hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. Yaklaşık 8 bin öğrencinin eğitim alacağı okullarda bakım onarım çalışmalarının bittiğini belirten Alçık, tüm okulların yeni eğitim yılı için hazır olduğunu ifade etti.

Araban ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, ilçede bulunan 58 Okulda eğitim öğretime hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki okullarda 2026-2027 Eğitim Öğretim yılı için hazırlıklar kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, Şube Müdürü Osman Taner ile birlikte 2026-2027 Eğitim Öğretim yılı için okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Müdür Alçık, "Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçe genelinde bulunan 58 okulumuzda 500 öğretmen ve idareci ile yaklaşık 8 bin öğrencinin eğitim alacağı okulları en iyi şekilde hazırlanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürdüğümüz bakım onarım çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Tüm okullarımız 2026-2027 Eğitim Öğretim yılı için hazır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Araban'da 58 okulda bakım onarım bitti, 8 bin öğrenci için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

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