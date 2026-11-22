Ardahan AFAD ekipleri, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine yönelik sahada uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, olabilecek afet ve acil durumlara karşı müdahale kabiliyetlerini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimde, teorik bilgilerin yanı sıra sahada uygulanması gereken çalışmalar da ele alındı. AFAD personeli tarafından verilen eğitimlerde, afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler, arama kurtarma faaliyetleri, olaylara müdahale yöntemleri ve ekip çalışmasının önemi hakkında öğrencilere bilgiler aktarıldı. Uygulamalı eğitim kapsamında öğrenciler, sahada kullanılan ekipmanları yakından tanıma ve müdahale süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Eğitim boyunca öğrencilerin merak ettiği sorular AFAD ekipleri tarafından yanıtlanırken, mesleki deneyimler de paylaşıldı.

Gerçekleştirilen eğitimle, geleceğin itfaiyecileri ve sivil savunma personeli olacak öğrencilerin afet bilincinin artırılması, mesleki deneyim kazanmaları ve acil durumlara daha donanımlı şekilde hazırlanmaları hedeflendi.