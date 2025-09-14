Arnavutköy\'den Eğitim Destek Programı

ARNAVUTKÖY Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla nakdi destek programını hayata geçirdiğini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 2.500 TL, üniversite öğrencilerine ise 15.000 TL tutarında eğitim desteği verilecek.

Arnavutköy Belediyesi, her yıl binlerce öğrencinin eğitim yolculuğuna katkı sunmaya devam ediyor. Belediye tarafından duyurulan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı eğitim destek programı kapsamında, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak nakdi yardımlar yapılacak.

Program kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2.500 TL, üniversite öğrencileri için ise 15.000 TL eğitim desteği sağlanacak.

Başkan Mustafa Candaroğlu, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunun altını çizerek, "Bizler öğrencilerimizin yanında olmaya, onların başarı yolculuğunu desteklemeye devam edeceğiz. Eğitim desteği bizden, başarı sizden" ifadelerini kullandı.

Başvurular, 10 Ekim tarihine kadar sosyaldestek.arnavutkoy.bel.tr adresi üzerinden alınacak.