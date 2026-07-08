Askerlere Orman Yangını Eğitimi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde askeri personele Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi verildi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gelibolu'da, 2. Kolordu Komutanlığı 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli askeri personele Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi verildi. - ÇANAKKALE
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