Askerlere Orman Yangını Eğitimi - Son Dakika
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Askerlere Orman Yangını Eğitimi

Askerlere Orman Yangını Eğitimi
08.07.2026 18:09
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Gelibolu'da askeri personele orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde askeri personele Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi verildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gelibolu'da, 2. Kolordu Komutanlığı 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli askeri personele Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Askerlere Orman Yangını Eğitimi - Son Dakika

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