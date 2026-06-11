Atıktan sanata: Yapay zeka destekli atölye gençlere ışık oluyor - Son Dakika
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Atıktan sanata: Yapay zeka destekli atölye gençlere ışık oluyor

Atıktan sanata: Yapay zeka destekli atölye gençlere ışık oluyor
11.06.2026 10:55
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Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesi'nde görev yapan şehit polis memuru Cihat Şahin'in eşi Tarih Öğretmeni Öznur Şahin, meslektaşları ve öğrencileriyle birlikte kurduğu atölyede atık malzemeleri sanata dönüştürüp, yapay zeka destekli projeler üreterek gençlerin hayallerine ışık oluyor.

Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesi'nde görev yapan şehit polis memuru Cihat Şahin'in eşi Tarih Öğretmeni Öznur Şahin, meslektaşları ve öğrencileriyle birlikte kurduğu atölyede atık malzemeleri sanata dönüştürüp, yapay zeka destekli projeler üreterek gençlerin hayallerine ışık oluyor.

Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesi'nde kurulan Geri Dönüşüm ve Teknoloji Atölyesi, öğrencilerin gelişimine katkı sunarken duygusal bir dayanışma örneğine de sahne oluyor. Harezmi Eğitim Modeli kapsamında hayata geçirilen atölyede 3 öğretmen ve 13 öğrenci, doğadan topladıkları atık malzemeleri sanatsal tablolara dönüştürüyor. Öğrencilerin senaryolarını yazıp seslendirdiği bu geri dönüşüm çalışmaları, oluşturulan QR kodlar aracılığıyla dijital arşive dönüştürülerek geleceğe taşınıyor. Proje kapsamında ayrıca yapay zeka destekli görsel çalışmalara da yer veriliyor. Atölyede öğrencilere rehberlik eden isimlerden biri de Tarih Öğretmeni Öznur Şahin. Şehit polis memuru Cihat Şahin'in eşi olan Öznur öğretmen, projeyle öğrencilerin akademik ve sanatsal gelişimlerini desteklemenin yanı sıra gençlerin özgüven kazanmalarına ve hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlıyor. Atık maddelerin sanata, öğrenci fikirlerinin ise teknolojik projelere dönüştüğü atölye, öğretmen ve öğrencilerin iş birliğiyle okul bünyesinde bir üretim ve dayanışma merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

Öğrencilerinin mutluluğunun kendisi için kıymetli olduğunu dile getiren Öznur Şahin, "Bu yolculuk, Meryem Aydın öğretmenimizin öncülüğünde kurduğu bu atölyeye katılmamla başladı. İlk başta öğrenciler için çok güzel bir çalışma olacağını düşünüyordum. Ama zamanla fark ettim ki bu atölye sadece öğrencileri değil, bizi de dönüştürüyor. Bugün boş vakitlerimi üretime ayıran, birlikte düşünen, birlikte hayal kuran gençler görüyorum. Bir tarih öğretmeni olarak öğrencilerime hep geçmişte iz bırakan insanları, şimdi ise öğretmenlerimiz ile birlikte geleceğe iz bırakıyoruz. Bir tablo yapıyoruz ama aslında bir öğrencinin özgüvenini, hayalini ve emeğini görünür kılıyoruz. Yıllar sonra bu okulun koridorlarından geçen öğrencilerimiz, 'Bu eserde benim de emeğim var' diyebilecek. İşte benim için en büyük mutluluk bu" dedi.

Zamanında öğrencisi olduğu okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda atölyenin kurulmasına öncülük eden Meryem Aydın ise, "Zamanında lise öğrencisiyken hayal kurduğum bu okulda şimdi öğrencilerimin hayallerini gerçekleştirdiğimiz bir geri dönüşüm atölyesi kurduk. Burada sadece tablo yapmadık; öğrencilerimiz burada ses sanatçısı oldu, senarist oldu. Aynı zamanda kendi projelerinin yapımcısı oldular. Böylece gelecekte kendilerine bırakacakları dijital bir arşiv oluşturdular. Önceki yıllarda yalnız başıma yürüttüğüm bu atölyede üç öğretmen arkadaşımın da aramıza katılmasıyla daha da güçlendik. Bu sayede yıllar sonra öğrencilerimiz mezun olduğunda ya da okulumuza yeni öğretmenler geldiğinde asla unutulmayacak bir hatıra bırakmış olacağız. Oluşturduğumuz QR kodlarını okuttuklarında seneler önceki emeklerimizi görebilecekler" şeklinde konuştu.

Okulda Harezmi Eğitim Modeli kapsamında 3 öğretmen ve 13 öğrenciyle beraber güzel bir ekip çalışması oluşturduklarını ifade eden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zeynep Gül, "Öğrencilerimizin gerçek yaşam problemlerine ilişkin fikirlerini bir araya getirerek senaryolar oluşturduk. Daha sonra bu senaryoları yine öğrencilerimizle hep beraber geliştirerek görsel çalışmalara ve yapay zeka destekli, özellikle değerlerimizi anlatan kısa çizgi filmlere dönüştürdük. Öğrencilerimizin bu süreç içerisinde iş birliği içinde öğrenmeleri ve birlikte üretmeleri, biz 3 öğretmen ve öğrencilerimiz için unutulmaz bir deneyim oldu" diye konuştu.

Umut Suna adlı öğrenci ise, "İki senedir kıymetli hocalarımla beraber bu atölyenin içindeyiz. Bu atölyede tablolar yaptık, doğadan topladığımız atık malzemeleri geri dönüştürmeyi öğrendik. Seslendirmeler yaptık, yapay zeka kullanmayı öğrendik. İki senedir bir sürü projeye katılıp dereceler aldık. Bu projelerin içinde yer almaktan dolayı çok mutluyum, doğaya bakış açım resmen değişti" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Atıktan sanata: Yapay zeka destekli atölye gençlere ışık oluyor - Son Dakika

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