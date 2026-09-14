Aydın'da ADÜ yurtları yeni dönem için 25 Eylül'de açılıyor - Son Dakika
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Aydın'da ADÜ yurtları yeni dönem için 25 Eylül'de açılıyor

Aydın\'da ADÜ yurtları yeni dönem için 25 Eylül\'de açılıyor
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2026-2027 eğitim öğretim yılına 28 Eylül'de başlayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları ise 25 Eylül'de öğrenci kabul etmeye başlayacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde yeni dönem hazırlıkları sürerken, üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurtlar da kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 28 Eylül 2026 Pazartesi günü yeni akademik yılın başlamasıyla öğrencilerine kavuşacak. Üniversitede yeni eğitim döneminin başlamasına kısa süre kala kentte öğrenci hareketliliğinin de artması beklenirken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları ise 25 Eylül'de öğrencilerini kabul etmeye başlayacak. Yeni akademik yıl öncesinde Aydın'a gelecek öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar da sürdürülürken, yurtların üniversitelerin açılışından birkaç gün önce öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Aydın'da ADÜ yurtları yeni dönem için 25 Eylül'de açılıyor - Son Dakika

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