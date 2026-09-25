Aydın\'da EDEP koordinasyon toplantısı ADÜ ev sahipliğinde 24 Eylül 2026\'da yapıldı

Eğitime Destek Platformu (EDEP) Aydın İl Koordinasyon Toplantısı, Üniversitemiz ev sahipliğinde, 24 Eylül 2026 tarihinde Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda; il genelindeki dini eğitim ve gençlik faaliyetleri, kurs ve eğitim çalışmaları, okullardaki dini eğitim faaliyetleri, seçmeli dersler, mescit ihtiyaçları ile gençlik ve aile hizmetleri değerlendirildi. Ayrıca ilçelerde yürütülen EDEP faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler ele alınarak istişarelerde bulunuldu.

Toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Toplantıya; Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, 22. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Telat Karapınar, Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, EDEP Başkanı Doç. Dr. Muhammet Çol, ilgili kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.